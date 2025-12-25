Entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025, el Gobierno activará la entrega de distintos beneficios económicos mediante la plataforma digital Patria, dirigidos a varios grupos de la población en Venezuela. Estos depósitos corresponden a los incentivos sociales vigentes del mes y están destinados exclusivamente a las personas registradas con el Carnet de la Patria.

¡Atentos a Patria! Estos son los bonos y montos que se pagan del 25 al 27 de diciembre

En el año 2013 se puso en marcha la iniciativa juvenil “Robert Serra”, un programa orientado a promover la participación de jóvenes en actividades productivas, educativas y de capacitación, con el objetivo de fortalecer su autonomía y crecimiento personal. Para diciembre de 2025, se estima que este beneficio contemple un abono de 1.350,00 bolívares.

Por otro lado, los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela también recibirían un apoyo económico durante el mismo periodo, cuyo monto proyectado alcanzaría aproximadamente los 1.483,50 bolívares.

De igual manera, en las últimas horas la plataforma Patria inició la asignación del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al periodo vigente, con un abono de 13.500 bolívares, equivalente a 50 dólares.

Este apoyo económico está destinado únicamente a los adultos mayores inscritos como pensionados del IVSS y a los beneficiarios del programa Misión 100% Amor Mayor.

Así debes registrarte en Patria

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

