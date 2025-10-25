Este sábado 25 de octubre es el último día para aprovechar los bonos activos del Sistema Patria, ayudas económicas que buscan aliviar los gastos de alimentación, transporte y servicios básicos. Los pagos se entregan a través de la billetera digital veMonedero, donde los beneficiarios pueden transferir sus fondos a cuentas bancarias de forma rápida y segura. A continuación, te contamos cuáles son los bonos disponibles, cómo consultarlos y cómo cobrarlos antes de que finalice el plazo.

¿CUÁLES SON LOS BONOS ACTIVOS HASTA HOY?

Hasta este 25 de octubre permanecen vigentes varios subsidios dentro del Sistema Patria. Entre ellos destaca el Ingreso contra la Guerra Económica, destinado a pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor, con un monto de 9.950 bolívares.

También continúa disponible el Bono de Fin de Año, con un valor aproximado de 1.990 bolívares. Además, siguen activos los siguientes beneficios:

Bono Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”: cerca de 990 bolívares.

cerca de 990 bolívares. Gran Misión Chamba Juvenil: 1.057,50 bolívares.

1.057,50 bolívares. Movimiento Somos Venezuela: 1.057,50 bolívares.

¿CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE ALGUNO DE LOS BONOS?

Las notificaciones de pago llegan mediante mensajes enviados desde los números cortos 3532 o 67373, por lo que se recomienda prestar atención a estos canales y descartar cualquier mensaje sospechoso.

Además, los beneficiarios pueden ingresar a www.patria.org.ve con su cuenta registrada para verificar si fueron seleccionados en alguno de los bonos activos, según informa la plataforma Meridiano.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR LOS BONOS?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿DE QUÉ MANERA PUEDES UTILIZAR EL DINERO DEL SISTEMA PATRIA?

El saldo disponible en veMonedero puede aprovecharse de distintas formas dentro del sistema. Los beneficiarios tienen la posibilidad de:

Pagar servicios públicos como electricidad, agua o telefonía.

Recargar saldo en líneas móviles de Movistar, Movilnet o Digitel.

Cancelar gasolina subsidiada.

Realizar compras mediante BiopagoBDV.

Foto: EFE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS Y MANTENER TU CUENTA SEGURA?

Las autoridades exhortan a los usuarios a no compartir datos personales ni claves en páginas o mensajes que no sean oficiales. Toda información sobre bonos debe verificarse directamente en el portal Patria.org.ve o en los canales del Sistema Patria. De esta forma, los beneficiarios pueden proteger sus fondos y evitar caer en estafas que circulan en redes sociales o por enlaces falsos.