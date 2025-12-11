El 10 de enero de 2025 dio paso a un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante este período, buena parte de la ciudadanía continúa recibiendo ayudas económicas orientadas a cubrir necesidades puntuales y a mitigar el impacto del costo de vida. En este marco, los beneficiarios de los programas Beca Universitaria y Enseñanza Media ya tienen disponible la posibilidad de retirar los apoyos otorgados por el Gobierno Bolivariano.

No obstante, estos aportes solo pueden retirarse cuando cada beneficiario ha cumplido previamente con los criterios exigidos para acceder a ellos. Año tras año, el Gobierno Bolivariano, mediante el Sistema Patria, distribuye diversos apoyos económicos dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos. Las personas inscritas en estos programas pueden recibir el pago correspondiente, siempre que hayan realizado la verificación requerida por la plataforma para confirmar que cumplen las condiciones establecidas.

Beca Universitaria del Sistema Patria: conoce AQUÍ las exigencias para postular y no perder la oportunidad

Las condiciones consideradas para realizar retiros de dinero correspondientes a bonos de Beca Universitaria y Enseñanza Media, hoy deben ser cumplidas y completadas a través de plataforma donde proceso de activación revela lo siguiente:

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA UNIVERSITARIA

- Inicia sesión en Plataforma Patria.

- Actualiza tu perfil desde la sección “Laboral”.

- Selecciona las opciones donde debes certificar que eres un estudiante de bachillerato.

PASOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE BECA ENSEÑANZA MEDIA

- Actualiza tu perfil accediendo a Plataforma Patria, e indicando así tu condición de estudiante universitario.

- Tras completar el registro, empezarás a figurar en la lista de beneficiarios que recibirán el bono de manera continua.

Si sigues al pie de la letra los pasos compartidos, quedarás habilitado de manera automática para cobrar los bonos que el Gobierno Bolivariano dirige a estudiantes de diversos niveles académicos sobre territorio venezolano, y mensualmente beneficiarte para continuar estudios, pagar alguna carrera, o aportar en el hogar.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO