El Gobierno de Venezuela mantiene activa la entrega del Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria, la plataforma oficial encargada de distribuir los beneficios sociales en todo el país. Este subsidio busca apoyar a trabajadores públicos, jubilados y pensionados mediante depósitos directos y seguros que son notificados por mensaje de texto a los usuarios registrados.

Aunque las fechas exactas para el depósito del bono, correspondiente a noviembre, aún no han sido confirmadas oficialmente, ya circula un cronograma estimado que permite anticipar cuándo recibirán su pago los diferentes grupos beneficiarios. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO DE GUERRA ECONÓMICA DE NOVIEMBRE Y QUÉ MONTOS OFRECERÁ?

Aunque el Gobierno aún no ha anunciado oficialmente las fechas, se prevé que el bono mantenga el mismo calendario de distribución del mes anterior. Según el cronograma estimado:

Trabajadores públicos recibirían el pago el viernes 14 de noviembre por un monto de 120 dólares indexados.

Jubilados sin cestaticket lo obtendrían el lunes 17 de noviembre, con un total de 112 dólares indexados.

Pensionados percibirían su depósito el viernes 21 de noviembre, equivalente a 50 dólares indexados.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL BONO DE GUERRA ECONÓMICA?

Para confirmar si fuiste seleccionado para recibir el bono, los beneficiarios deben estar atentos a los mensajes enviados desde los números cortos 3532 o 67373, únicos canales oficiales del Sistema Patria. Una vez recibido el aviso, el usuario puede ingresar a su cuenta en www.patria.org.ve y revisar el estado de los depósitos en el Monedero Patria, según informa la plataforma Meridiano.

(Foto: composición GEC)

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.