En distintos países de América del Sur se han adoptado estrategias para enfrentar el impacto de la inflación, entre ellas la asignación de ayudas económicas directas a la población. En ese escenario, Venezuela destaca con el programa gubernamental Ingreso Contra la Guerra Económica, una iniciativa que durante noviembre de 2025 otorgó apoyo financiero a miles de beneficiarios inscritos en el Sistema Patria que cumplían con los criterios exigidos para recibir este incentivo.

Bono Contra la Guerra Económica se actualiza a 120 dólares indexados en diciembre 2025 y enero 2026, REVISA AQUÍ

Este lunes 15 de diciembre comenzó la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica destinado a los trabajadores del sector público que reciben cestaticket. Aunque el monto definitivo puede variar según la tasa oficial del BCV, para este grupo se considera como base el valor más alto establecido.

La asignación se realizará de manera gradual y sin intermediarios. Los beneficiarios serán informados mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 y también a través de la aplicación veMonedero. De acuerdo con la información publicada por el Sistema Patria y sus canales oficiales, el pago correspondiente asciende a 32.400,00 bolívares.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO