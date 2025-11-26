El Sistema Patria habilitó nuevamente un paquete de subsidios dirigidos a fortalecer el ingreso de los sectores con mayor vulnerabilidad económica en Venezuela. Entre estos destaca un bono cercano a los 12.000 bolívares, el cual volverá a otorgarse en diciembre. Es importante recordar que este apoyo se entrega de forma progresiva, en línea con las políticas de protección social implementadas por el Estado.

Bono de casi 12.000 Bs regresará en diciembre: así se hará el pago mediante la Plataforma Patria

En noviembre se confirmó la reactivación del Ingreso de Guerra Económica, beneficio dirigido tanto a los empleados del sector público como a los pensionados del IVSS. Esta ayuda se ha convertido en una de las más esperadas por la población, ya que representa un complemento clave para afrontar gastos esenciales.

De manera simultánea, también se efectuó la entrega del Ingreso de Fin de Año, un aporte adicional que incrementó el nivel de apoyo para quienes dependen íntegramente de las asignaciones otorgadas a través del Sistema Patria.

Los pensionados de la administración pública que no perciben cestaticket comenzaron a recibir, desde el 17 de noviembre, un depósito de 26.208 bolívares, monto que equivale a aproximadamente 112 dólares según la tasa del BCV.

Por otra parte, el Ingreso de Fin de Año fue fijado en 28.080 bolívares, cifra que se traduce en cerca de 119,55 dólares de acuerdo con el tipo de cambio vigente.

De acuerdo con los datos compartidos por los canales oficiales, el bono cercano a los 12.000 bolívares será destinado principalmente a los pensionados del IVSS. Este beneficio, fijado en 11.700 bolívares —equivalentes a 48,43 dólares según la tasa vigente— corresponde al pago previsto para el mes de diciembre.

¿No sabes cómo cobrar el Bono Guerra Económica en noviembre? Sigue estos pasos y accede al beneficio vía Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.