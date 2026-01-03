A través del Sistema del Carnet de la Patria, el Gobierno de Venezuela puso en marcha la distribución del tercer y último pago del mes de diciembre del Bono de Corresponsabilidad y Formación, una de las ayudas más significativas del calendario de subsidios.

Este desembolso está diseñado exclusivamente para el fortalecimiento del ingreso de los funcionarios que integran las nóminas especiales de la administración pública.

¿CUÁL FUE EL MONTO ASIGNADO PARA ESTE SUBSIDIO ESPECIAL?

La cifra depositada en esta ocasión se ubicó en 34.920,00 bolívares. Según las tasas oficiales del Banco Central de Venezuela, este importe supera el umbral de los 100 dólares.

Según explica la plataforma Meridiano, la cantidad de dinero no es estándar para todos los receptores, ya que se rige por una evaluación personalizada que considera:

El nivel jerárquico o rango del empleado.

El organismo o sector público en el que labora.

Las responsabilidades y tareas asignadas dentro de su institución.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS Y QUÉ SECTORES FUERON PRIORIZADOS?

La entrega de este recurso financiero no es masiva, sino que se concentra en el personal de confianza y trabajadores de entes que se consideran vitales para el funcionamiento del país. Los sectores que reciben este pago son:

Defensa: Personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Energía: Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Seguridad y Presidencia: Funcionarios de la Presidencia de la República y cuerpos de seguridad.

Empresas Públicas: Nóminas de compañías estratégicas gestionadas por el Estado.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

En primer lugar, los interesados deben estar atentos a las notificaciones vía SMS que emite el número 3532 o revisar las actualizaciones en la aplicación móvil veMonedero, para saber si fueron beneficiarios de un bono.

Una vez confirmado el beneficio, para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

