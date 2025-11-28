El gobierno de Venezuela se alista para entregar el Bono Especial de Fin de Año 2025 a través del Sistema Patria, dentro de las iniciativas sociales diseñadas para aliviar los efectos de la inflación en las familias del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre este beneficio para que lo cobres sin problemas.

Bono de Fin de Año 2025: mira AQUÍ la fecha de pago para el sector público en Venezuela

Fecha de pago del Bono de Fin de Año 2025 para trabajadores del sector públicoLa Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que se realizará el tercer desembolso del bono de fin de año para su personal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la carga de los fondos ya se completó y próximamente se hará efectiva la transferencia a través del Sistema Patria.

La universidad indicó que, siguiendo las directrices de la OPSU, se realizó la carga de la tercera porción del bono de fin de año, correspondiente al 25%, quedando pendiente su ejecución a través del Sistema Patria.

Por otra parte, el subsidio de Fin de Año se estableció en 3.276 bolívares, equivalentes a 13,83 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios recibirán la notificación del pago a través de un mensaje de texto del número 3532 y también mediante la aplicación veMonedero.

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.

VIDEO RECOMENDADO





¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.