Este miércoles 15 de octubre, el Canal Patria Digital anunció el inicio del pago correspondiente al Ingreso contra la Guerra Económica, así como el bono de Fin de Año, destinados a los trabajadores del sector público en Venezuela. Si formas parte de este grupo, a continuación, te contamos todos los detalles sobre cómo será la entrega de estos subsidios.

Bono de Fin de Año en Venezuela: ¿cuál es el monto, cuándo se entrega y quiénes acceden?

El Ingreso contra la Guerra Económica fue entregado por un monto de 23.880 bolívares, equivalentes a 119,93 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), establecida en 199,10 bolívares por dólar. Por su parte, el bono de Fin de Año fue asignado con un valor de 3.980 bolívares, lo que representa 19,98 dólares al mismo tipo de cambio.

En conjunto, los trabajadores del sector público recibieron un total de 27.860 bolívares. Al comparar esta cifra con el costo de la Canasta Alimentaria en Maracaibo —valorada en 102.933 bolívares en septiembre para una familia de cinco integrantes, según la Cámara de Comercio de Maracaibo—, se estima que este monto cubre apenas el 27,06% del gasto total necesario.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

