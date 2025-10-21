El Sistema Patria continúa otorgando diversos bonos de carácter social, los cuales son transferidos de forma directa a los monederos digitales de los beneficiarios en todo Venezuela. Al momento de recibir el bono, los usuarios son notificados mediante un mensaje de texto y tienen la posibilidad de hacer un seguimiento inmediato a través de la aplicación veMonedero, lo que les permite comprobar cada abono de manera ágil y segura.

Bono de Guerra Económica 21 Octubre: Fechas confirmadas y montos para jubilados, pensionados y empleados públicos

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025. Tal como en meses anteriores, este beneficio está dirigido a tres grupos poblacionales establecidos por las autoridades, siguiendo el cronograma oficial. A continuación, te explicamos cómo se realiza el proceso de pago:

Miércoles 15 de octubre : Pago del Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados , incluye Cestaticket .

: Pago del Bono de Guerra para , incluye . Sábado 18 de octubre : Asignación del Bono de Guerra para jubilados , sin Cestaticket .

: Asignación del Bono de Guerra para , . Miércoles 22 de octubre: Entrega del Bono de Guerra para pensionados.

Cuántos son los montos del Bono Guerra Económica

Trabajadores públicos activos : Recibieron 23.880 bolívares , equivalentes a 120 dólares indexados .

: Recibieron , equivalentes a . Jubilados : Percibieron un total de 22.288 bolívares , más una bonificación adicional de 2.786 bolívares , lo que equivale a 112 dólares indexados .

: Percibieron un total de , más una , lo que equivale a . Pensionados: Recibirán un monto correspondiente a 50 dólares indexados.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

-Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

-Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

-Accede al apartado “Monedero”.

-Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

-Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

-Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.