El Gobierno de Venezuela comenzará en los próximos días la entrega del Bono Especial Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de octubre, dirigido a jubilados del sector público. Esta ayuda forma parte de las medidas sociales implementadas por el Ejecutivo con el fin de brindar apoyo económico a quienes dedicaron años de servicio al país, en un contexto marcado por desafíos financieros. A continuación, te compartimos los detalles más importantes sobre esta asignación.

Bono de Guerra ACTUALIZADO: consulta HOY, 8 de octubre, montos con aumento y fechas de pago por el Sistema Patria

El Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025 está próximo a ser entregado a los sectores habituales beneficiados por esta ayuda. Como en meses anteriores, la distribución se hará de forma escalonada, siguiendo el orden establecido por el Ejecutivo. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de depósito, se puede anticipar un posible inicio tomando como referencia el calendario ejecutado en septiembre.

Lunes 13 de octubre : Pago para trabajadores activos y jubilados del sector público, con inclusión del Cestaticket.

: Pago para trabajadores activos y jubilados del sector público, con inclusión del Cestaticket. Viernes 17 de octubre : Asignación para jubilados, sin Cestaticket.

: Asignación para jubilados, sin Cestaticket. Martes 21 de octubre: Depósito dirigido a pensionados registrados en el sistema.

Cuánto será el pago del Bono Guerra en octubre

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados.

120 dólares indexados. Jubilados: 112 dólares indexados.

112 dólares indexados. Pensionados: 50 dólares indexados.

¿Qué debes hacer para cobrar el bono Contra la Guerra Económica?

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.