En medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela, el Bono de Guerra correspondiente a octubre de 2025 llega con un aumento que ya genera expectativa entre millones de beneficiarios. Este subsidio, otorgado a través del Sistema Patria, busca aliviar el impacto del alza de precios y mantener el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y pensionados del sector público.

El nuevo pago comenzará a distribuirse de manera escalonada a partir del siguiente lunes, con montos actualizados según la condición laboral de cada grupo. Muchos ya consultan si les corresponde cobrar y cuánto recibirán este mes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES EMPIEZAN A COBRAR EL BONO DE GUERRA DE OCTUBRE 2025?

El pago se hará en distintas etapas, comenzando por los trabajadores públicos activos, quienes recibirán el bono desde el lunes 13 de octubre junto con el cestaticket. Luego será el turno de los jubilados, que lo cobrarán desde el 17 de octubre, y finalmente los pensionados del IVSS, a partir del 21 de octubre, según informa la plataforma 360 Radio.

¿CUÁNTO ES EL NUEVO MONTO DEL BONO DE GUERRA EN OCTUBRE?

Los valores del beneficio registran un incremento este mes, con cifras ajustadas según el tipo de beneficiario:

Trabajadores activos del sector público: recibirán 120 dólares indexados.

Jubilados del sector público: obtendrán 112 dólares indexados.

Pensionados del IVSS: recibirán 50 dólares indexados.

Estos montos se calculan en bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del depósito, por lo que el monto final puede variar ligeramente para cada persona.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE GUERRA PARA SEGUIR RECIBIÉNDOLO?

El Sistema Patria recomienda mantener actualizados los datos personales, el número telefónico verificado y el Carnet de la Patria escaneado a través de la aplicación VeQR. Estas acciones ayudan a garantizar que los usuarios sigan siendo elegibles para futuras asignaciones del bono, según explica la plataforma 360 Radio.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SOBRE SISTEMA PATRIA?