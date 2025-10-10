En los próximos días, el Gobierno de Venezuela dará inicio al pago del Bono Especial Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de octubre de 2025, dirigido exclusivamente a jubilados del sector público. Esta asignación forma parte del conjunto de políticas sociales orientadas a compensar el impacto de la crisis económica, ofreciendo un apoyo financiero adicional a quienes cumplieron años de labor al servicio del Estado.

A continuación, te presentamos los aspectos clave de este beneficio, incluyendo el monto, la modalidad de pago y los requisitos para recibirlo.

La entrega del Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente a octubre de 2025, se encuentra próxima a iniciar para los sectores que regularmente reciben este apoyo. Al igual que en meses anteriores, el proceso se realizará de manera escalonada, siguiendo el cronograma establecido por el Ejecutivo Nacional.

Bono de Guerra Económica de octubre: consulta AQUÍ el cronograma de entrega para los beneficiarios

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de acreditación, es posible estimar el inicio tomando como referencia el esquema de pago aplicado en septiembre.

Lunes 13 de octubre: Pago para trabajadores activos y jubilados del sector público, con inclusión del Cestaticket.

Viernes 17 de octubre: Asignación para jubilados, sin Cestaticket.

Martes 21 de octubre: Depósito dirigido a pensionados registrados en el sistema.

Cuánto será el pago del Bono Guerra en octubre

Trabajadores del sector público: 120 dólares indexados.

Jubilados: 112 dólares indexados.

Pensionados: 50 dólares indexados.

Qué debes saber sobre el Bono Guerra Económica

Con el objetivo de garantizar la recepción efectiva del Bono Contra la Guerra Económica, el Sistema Patria insta a los beneficiarios a mantener sus datos actualizados dentro de la plataforma.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Actualizar la información del núcleo familiar

Vincular una cuenta bancaria activa

Verificar el número telefónico y correo electrónico registrados

Responder las encuestas socioeconómicas disponibles en el sistema

Estas medidas son fundamentales para el perfilamiento y validación de los usuarios, y determinan la asignación oportuna de los beneficios.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para acceder a los bonos y beneficios del sistema, el primer requisito es completar el registro en línea a través del portal oficial: www.patria.org.ve.

El procedimiento comienza seleccionando la opción “Usuario/Contraseña” y luego haciendo clic en “Regístrate” para iniciar la creación de la cuenta. El sistema solicitará datos personales básicos como:

Número de cédula

Teléfono móvil

Sexo

Fecha de nacimiento

Además, será necesario validar el número telefónico mediante un código de verificación enviado por mensaje de texto.

Una vez superado este paso, se deben ingresar datos complementarios: nombre completo, correo electrónico, ubicación exacta y una contraseña segura. Al finalizar, se debe hacer clic en “Registrar”.

Con el registro confirmado, bastará con iniciar sesión nuevamente utilizando la cédula, la contraseña creada y el código de seguridad, para tener acceso completo a la cuenta dentro de la Plataforma Patria.