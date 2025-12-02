El Bono Único Familiar vuelve a generar expectativas entre los beneficiarios del Sistema Patria en Venezuela, que esperan su habilitación en los primeros días de diciembre. De acuerdo con el patrón observado en meses anteriores, su depósito debería concretarse en la fecha que te mencionaremos en las siguientes líneas de este artículo que hemos preparado para ti.

Bono Único Familiar de diciembre: fecha, monto y todo lo que debes saber en el Sistema Patria

Este subsidio debería entregarse durante esta semana, antes del 5 de diciembre. Durante noviembre, la ayuda económica alcanzó los 3.330 bolívares e incluyó los beneficios complementarios que se otorgan cada mes. Para diciembre se proyecta un ligero incremento tanto en el bono principal como en los apoyos adicionales. Aunque aún no existe una confirmación oficial, este mes suele venir acompañado de ajustes al alza en los programas sociales.

Este beneficio reúne en una sola asignación lo que antes se distribuía mediante programas como Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández. Desde su puesta en marcha el 30 de abril, la iniciativa busca simplificar y reforzar el esquema de ayudas para familias con niños, personas con discapacidad y hogares con dificultades económicas. Su pago mensual se ha venido realizando de manera continua desde entonces.

Para diciembre también se prevé el desembolso del Ingreso contra la Guerra Económica, el cual suele activarse después del día 15. Este beneficio se otorga por etapas: primero a los empleados del sector público, luego a los jubilados y, por último, a los pensionados del IVSS y del programa Amor Mayor. Ambos pagos acostumbran coincidir en este mes, funcionando como un complemento importante para los ingresos familiares.

Entre las asignaciones ya anunciadas sobresalen las incluidas dentro del Bono Único Familiar y el Complementario, que abarcan programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y 100% Escolaridad. Durante noviembre, estos aportes se ubicaron alrededor de 3.330 bolívares; sin embargo, para diciembre se estima que la cifra supere los 3.684 bolívares, siguiendo los ajustes mensuales que suele aplicar el Sistema Patria.

A pesar de que no existe un calendario confirmado, se anticipa que el Sistema Patria habilitará nuevos desembolsos en corto plazo. Uno de los aportes que podría activarse es el correspondiente a Cultores Populares, dirigido a quienes laboran en actividades artísticas y culturales. Cálculos no oficiales sugieren que este beneficio podría ubicarse por encima de los 9.200 bolívares.

Otro de los aportes que continúa previsto es el denominado Bono El Buen Pastor, orientado habitualmente a colectivos relacionados con labores comunitarias. Proyecciones no oficiales calculan su valor cercano a los 2.700 bolívares, aunque por ahora la plataforma no ha dado luz verde a su depósito.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.