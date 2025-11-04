Bono Único Familiar de noviembre: cuándo se entrega y de cuánto fue el aumento para cobrar vía Sistema Patria

El Gobierno de Venezuela anunció la próxima activación del Bono Único Familiar correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual será depositado mediante el Sistema Patria. Este aporte económico forma parte de las políticas de apoyo social impulsadas por el Ejecutivo nacional, orientadas a respaldar a las familias que se encuentran registradas con el Carnet de la Patria.

A través de este tipo de subsidios mensuales, el Estado busca fortalecer el bienestar de la población y ofrecer un alivio ante los gastos esenciales del hogar. El Bono Único Familiar se integra así a la red de programas sociales que promueven la inclusión económica y la estabilidad de los ciudadanos en todo el país.

De cuánto es el Bono Único Familiar

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado oficialmente la fecha precisa para la entrega del Bono Único Familiar. Sin embargo, siguiendo el patrón habitual de distribución del Sistema Patria, se estima que el pago podría efectuarse entre el 3 y 10 de noviembre.

El Bono Único Familiar registró un ajuste en su monto, pasando a 3.330,00 bolívares durante noviembre de 2025, lo que representa un incremento respecto a los 2.700,00 bolívares otorgados en octubre. De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), esta cifra equivale aproximadamente a 14,74 dólares. Además, algunos beneficiarios recibieron apoyos complementarios de 900,00 y 1.800,00 bolívares, dependiendo del programa social al que estén adscritos dentro del Sistema Patria.

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Bono Especial Chamba Juvenil.

Bono Robert Serra.

Bono 100 % Amor Mayor.

Bono Cultores Populares.

Bono El Buen Pastor.

Bono Especial Cuadrantes de Paz.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.