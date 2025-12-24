Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar al territorio gobernado por parte de un Nicolás Maduro que culmina el 2025 haciendo efectivo hasta un par de pagos puntuales, y entre los cuales resalta el otorgamiento de bono y desde la misma fecha de diciembre, el desembolso de pensiones dirigidas a este sector poblacional.

EL BONO Y PENSIÓN DE ENERO 2026 QUE SE PAGA A ESTOS BENEFICIARIOS VENEZOLANOS

Actualmente, y bajo la gestión de líder chavista, miles son los adultos mayores de dicho país sudamericano, que acceden a retiro de pensión cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles hasta 130 bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, te contamos que según lo precisado por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mediante redes sociales, a partir del lunes 22 de diciembre se hace efectivo el depósito de prestación dineraria correspondiente al mes de enero 2026, y en ese sentido, la entidad de Gobierno Bolivariano invita a la población beneficiaria a usar de manera efectiva la banca electrónica mediante la cual pueden gestionarse los pagos recibidos, y con tanta inmediatez como eficiencia.

Los denominados Pensionados de la Patria cobran desde el lunes 22 de diciembre, el monto que les corresponde como concepto de enero 2026, tal y como lo confirma el IVSS a través de redes sociales.

A propósito de abonos dirigidos a pensionados sobre territorio venezolano, también resulta importante destacar que desde Sistema Patria el mismo día empezaron a realizarse los depósitos entorno al pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyo monto hoy asciende a los 13 mil 500 Bs. equivalentes aproximadamente a 47,30 dólares, según tasa oficial del BCV.

Si eres adulto mayor venezolano, y pasas a beneficiarte con la entrega del popular bono mencionado hacia el duodécimo mes de 2025, descubre que ya figura el abono en tu cuenta recibiendo vía mensaje de texto, y desde el número corto 3532 o 67373, una notificación oficial que así debería confirmarlo.

ESTOS PASOS DEBES SEGUIR PARA ACCEDER AL RETIRO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” EN VENEZUELA

Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

utilizando tu número de cédula y contraseña. Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

LOS 10 REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA ACCEDER AL COBRO DE PENSIONES OTORGADAS POR PARTE DEL IVSS

Como parte de las políticas de diversos estados, los adultos mayores sin duda forman parte del grupo cuya vulnerabilidad genera que se adopten medidas para garantizarles tanto bienestar como seguridad social.

Así precisamente es como lo plantea el Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro mediante el IVSS que otorga pensiones basadas en los conceptos de vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad, y para proceder con ello, solicita que se cumpla la presentación de diversa documentación.

Te compartimos a continuación el listado integrado por las más de 10 condiciones que dicha entidad hoy requiere para hacer efectivo el pago de la prestación dineraria entregada en “virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social”:

Pensión por sobreviviente

- Dos planillas de la Forma 14-04.

- Copia y original de la cédula de identidad de los involucrados, el asegurado fallecido y solicitante.

- Acta de matrimonio.

- Partida de nacimiento si hay hijos menores de 14 años (Mayores de esta edad si son inválidos y hasta 18 años si cursan estudios regulares, los cuales deben consignar constancia de estudio).

- Presentar la planilla de la Forma 14-08 si el hijo se encuentra incapacitado.

- Acta de defunción.

- Constancia de trabajo bajo la forma 14-100 en caso de que un ciudadano ya pensionado esté fallecido.

Pensión por Invalidez

- Declaración jurada de haber sufrido algún accidente o enfermedad según la Forma 14-123.

- Dos planillas completas según la Forma 14-04.

- Cédula de identidad.

- Evaluación de Incapacidad Residual bajo la Forma 14-08.

- Constancia de trabajo según la forma 14-100.

Pensión por Vejez

- Mínimo 750 cotizaciones.

- Cédula de identidad.

- Dos planillas originales de Solicitud de Prestaciones en Dinero bajo la Forma 14-04.

- Forma 14-100 o alguna constancia de trabajo donde se pueda verificar los últimos 6 años de su vida laboral.

- Si la empresa donde trabajaste ya no figura activa, debes completar la Forma 14-205.

De acuerdo a la información compartida por parte del IVSS oficialmente, cada mes los Pensionados de la Patria debidamente registrados, pueden acceder al cobro de subsidio puntual, y ya sea por vejez, invalidez, incapacidad o sobreviviente, buscando aliviar de manera económica el proceso de jubilación tras largos años aportados.