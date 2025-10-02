El Sistema Patria continúa entregando este 2 de octubre diversos bonos sociales que llegan directamente a los monederos digitales de sus beneficiarios. Los usuarios reciben las notificaciones por mensaje de texto y pueden confirmar cada depósito mediante la aplicación veMonedero, lo que asegura un seguimiento confiable y rápido de los pagos.

Además de los beneficios ya activos, se prevén nuevos montos y próximos desembolsos que forman parte del cronograma de ayuda económica que impulsa el Gobierno. Estas asignaciones incluyen programas especiales, bonos familiares y estipendios dirigidos a trabajadores públicos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ BONOS SE MANTIENEN ACTIVOS EN OCTUBRE?

Actualmente, el Sistema Patria mantiene habilitados cuatro beneficios específicos que varían según el programa social de cada usuario:

Bono Cultores Populares: 7.400 bolívares.

7.400 bolívares. Bono Cuadrante de Paz: 12.740 bolívares.

12.740 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación (empleados públicos): 20.850 bolívares.

20.850 bolívares. Bono El Buen Pastor: 2.200 bolívares.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS BONOS QUE SE ESPERAN?

En los próximos días se prevé la entrega de nuevos beneficios:

El Bono Único Familiar y Complementario , que integra ayudas de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. En septiembre, los montos oscilaron entre 740 y 2.200 bolívares, pero para octubre se estima que suban a 850, 1.700 y 2.510 bolívares.

, que integra ayudas de Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. En septiembre, los montos oscilaron entre 740 y 2.200 bolívares, pero para octubre se estima que suban a 850, 1.700 y 2.510 bolívares. El Bono de Corresponsabilidad y Formación continuará disponible para trabajadores públicos bajo nómina especial.

¿EXISTEN OTROS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS?

Sí. Entre los planes adicionales destaca la Misión 100% Amor Mayor, que otorga a sus beneficiarios un pago mensual de 130 bolívares. Este beneficio se entrega junto a los bonos regulares y también se notifica mediante el sistema de mensajería y la aplicación oficial.

¿CÓMO SE RECIBE LA CONFIRMACIÓN DE LOS PAGOS?

Cada asignación se notifica por mensaje de texto desde el número corto 3532. Los usuarios, además, cuentan con la aplicación veMonedero, donde pueden verificar los depósitos en tiempo real y revisar el historial de pagos de manera sencilla y segura, según explica la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

