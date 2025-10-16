Este 16 de octubre, el Sistema Patria continúa con la entrega de diversos bonos sociales, los cuales se acreditan directamente en los monederos digitales de los beneficiarios en toda Venezuela. Los usuarios reciben notificaciones vía mensaje de texto y tienen la posibilidad de verificar cada depósito a través de la aplicación veMonedero, lo que garantiza un seguimiento rápido y seguro de los pagos realizados.

Junto a los beneficios ya en curso, se espera la activación de nuevos montos y próximos pagos contemplados dentro del cronograma de asistencia económica promovido por el Gobierno. Estas asignaciones comprenden bonos especiales, ayudas familiares y estipendios destinados a empleados del sector público. A continuación, te presentamos todos los detalles.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a empleados activos del sector público, este beneficio otorga un monto equivalente a 21.480 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica: Asignado a trabajadores del Estado, este aporte económico está fijado en 120 dólares, calculados según el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Esta es la razón por la que hasta hoy NO puedes cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025

Desde este lunes 13 de octubre de 2025, el Gobierno venezolano comenzó a distribuir el bono “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al mes en curso, por medio de la Plataforma Patria.

Según un anuncio publicado en el Canal Patria Digital, el monto asignado asciende a Bs. 21.480, lo que equivale a aproximadamente 110,01 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono está destinado específicamente a quienes laboran en empresas estatales estratégicas que integran la nómina especial del Estado, según detallaron los canales oficiales.

Además, se aclaró que el monto puede variar dependiendo del ente público en el que cada trabajador presta servicios y cumple funciones.