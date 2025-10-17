Este 17 de octubre, el Sistema Patria mantiene activa la asignación de distintos bonos sociales, que se depositan directamente en los monederos digitales de los beneficiarios en todo Venezuela. Los usuarios reciben una notificación por mensaje de texto cuando el bono es acreditado y pueden hacer seguimiento inmediato a través de la aplicación veMonedero, lo que permite verificar cada pago de forma rápida y segura.

Bonos activos hoy, 17 de octubre de 2025: montos del Ingreso Contra la Guerra y próximos pagos vía Sistema Patria

Además de los beneficios ya en curso, se prevé la activación de nuevos montos y asignaciones contempladas en el cronograma de asistencia económica impulsado por el Gobierno nacional. Estas ayudas incluyen bonos especiales, apoyos familiares y estipendios dirigidos a trabajadores del sector público.

A continuación, te detallamos los beneficios más relevantes:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a empleados públicos activos, este bono tiene un monto actualizado de 21.480 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica: Asignado a trabajadores del Estado, este beneficio económico está fijado en 120 dólares, calculados al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las notificaciones vía mensaje de texto y a los canales oficiales del Sistema Patria para confirmar las fechas de activación y montos exactos.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Esta es la razón por la que hasta hoy NO puedes cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025

Desde este lunes 13 de octubre de 2025, el Gobierno venezolano comenzó a distribuir el bono “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al mes en curso, por medio de la Plataforma Patria.

Según un anuncio publicado en el Canal Patria Digital, el monto asignado asciende a Bs. 21.480, lo que equivale a aproximadamente 110,01 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono está destinado específicamente a quienes laboran en empresas estatales estratégicas que integran la nómina especial del Estado, según detallaron los canales oficiales.

Además, se aclaró que el monto puede variar dependiendo del ente público en el que cada trabajador presta servicios y cumple funciones.