Durante octubre de 2025, el Sistema Patria continúa implementando sus programas de apoyo económico mediante la plataforma digital veMonedero, reafirmando su compromiso con el bienestar social en Venezuela. Estos bonos tienen como propósito contribuir con los gastos esenciales de los hogares venezolanos, especialmente en áreas como alimentación, transporte y servicios públicos.

Como es costumbre, la asignación de los bonos se efectúa de forma gradual y personalizada, y los beneficiarios reciben una notificación directa por mensaje de texto, enviada únicamente a través de los canales oficiales del sistema.

Bonos activos hoy, jueves 23 de octubre: montos, fechas y quiénes cobran estos subsidios vía Sistema Patria

Ingreso contra la Guerra Económica: Dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor. Se prevé una entrega de 9.950 bolívares en octubre. En el mes anterior, este subsidio fue de 7.800 bolívares, equivalentes a 46,82 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono de Fin de Año: También destinado a pensionados del IVSS y del Sistema Patria, con un monto estimado de 1.990 bolívares.

Bono Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra": Esta iniciativa, lanzada en 2013 para promover la participación juvenil en programas de formación y emprendimiento, otorga un subsidio cercano a los 990 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil: Apoyo económico estimado en 1.057,50 bolívares, dirigido a jóvenes inscritos en esta misión social.

Movimiento Social Somos Venezuela: Subsidio aproximado de 1.057,50 bolívares para participantes activos en esta organización comunitaria.

Cómo saber si eres beneficiaron de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

Accede al apartado "Monedero".

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.