En distintos países de Sudamérica se vienen adoptando medidas para mitigar el impacto de la inflación, entre ellas la entrega de apoyos económicos directos a la población. En ese contexto, destaca el caso de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, donde se han puesto en marcha programas de asistencia que priorizan el pago de bonos. A través de la Plataforma Patria, el Gobierno Bolivariano distribuye estos beneficios en fechas específicas, como en las del 18 y 19 de diciembre de 2025.

BONOS activos para cobrar este 18 y 19 de diciembre en Venezuela: beneficiarios, montos y más vía Sistema Patria

Durante la tercera semana íntegra de diciembre, el Gobierno venezolano activó la entrega de diversos apoyos económicos enfocados principalmente en hogares de bajos ingresos que se encuentran correctamente registrados en la Plataforma Patria. Estos subsidios contemplan la asignación de montos determinados, los cuales son depositados directamente a los beneficiarios seleccionados.

Bajo ese marco, el propio sistema oficial de pagos informó que entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, los ciudadanos que reciben los bonos detallados a continuación podrán acceder a montos actualizados, en concordancia con lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajo.

SOMOS VENEZUELA

- Bono dirigido a adultos brigadistas desplegados en todo el territorio nacional.

- Monto, 1,483.50 bolívares.

INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el duodécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, estará llevándose a cabo también en diciembre, y al igual que durante noviembre dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, las fechas y montos de bono entregado serían los siguientes:

Jubilados del sector público, monto superior a los 28 mil bolívares (112 dólares indexados)

- Fecha: Entre el 17 y 18 de diciembre

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, monto superior a los 12 mil bolívares (50 dólares indexados)

- Fecha: Lunes 22 de diciembre

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en diciembre 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO