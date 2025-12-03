A inicios de diciembre se activará una nueva fase de depósitos de los bonos que forman parte del Sistema Patria en Venezuela. Los usuarios serán notificados a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero. En esta etapa, varios programas de apoyo social recibirán ajustes en sus montos, los cuales se acreditarán automáticamente en el monedero digital de cada beneficiario.

¡Bonos disponibles! Sistema Patria mantiene estos pagos hasta el 6 de diciembre

Destacan entre los beneficios previstos aquellos vinculados al Bono Único Familiar y al Complementario, que comprenden ayudas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y 100% Escolaridad. En noviembre, estos programas otorgaron cerca de 3.330 bolívares; no obstante, para diciembre se espera un incremento que podría elevarlos por encima de los 3.684 bolívares, en línea con los ajustes periódicos aplicados dentro del Sistema Patria.

Si bien aún no se publica un cronograma oficial, se prevé que en los próximos días se activen nuevas acreditaciones. Entre los posibles pagos figura el destinado a los Cultores Populares, un beneficio dirigido a trabajadores del ámbito artístico y cultural. Estimaciones extraoficiales apuntan a que este aporte podría superar los 9.200 bolívares.

Otro beneficio que permanece en la lista de asignaciones pendientes es el llamado Bono El Buen Pastor, dirigido tradicionalmente a grupos vinculados con actividades de apoyo comunitario. Estimaciones no oficiales sitúan su posible monto alrededor de los 2.700 bolívares; sin embargo, hasta el momento el Sistema Patria no ha confirmado ni activado su acreditación.

¿Qué más debes saber sobre los bonos que se activarán del 1 al 6 de diciembre?

Conviene tener presente que las cifras señaladas son solo aproximaciones, pues los montos definitivos de cada beneficio los divulga exclusivamente el Ejecutivo. Dado que el Sistema Patria ajusta mensualmente las ayudas asociadas al Carnet de la Patria, se sugiere a los usuarios mantenerse atentos a su monedero digital y a la aplicación veMonedero para verificar qué pagos han sido liberados.

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.