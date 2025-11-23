Entre el lunes 24 y el sábado 29 de noviembre de 2025, el Sistema Patria activará una nueva ronda de pagos dirigida a millones de usuarios que esperan sus asignaciones mensuales. Los depósitos llegarán de forma automática a la billetera digital y se informarán mediante mensajes de texto.

Los beneficiarios recibirán distintos bonos y montos especiales según el cronograma previsto para esta semana de pagos. Descubre qué bonos se abonan en las próximas fechas y cómo saber si eres beneficiario de uno de ellos.

¿QUÉ BONOS SE PAGAN DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE?

Durante estos días, la plataforma tiene programada la liberación de cuatro asignaciones económicas:

Bono Cultores Populares, cuyo monto supera los 9.200 bolívares.

Bono El Buen Pastor, con una cifra que sobrepasa los 2.700 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz, dirigido a policías, bomberos y funcionarios de Protección Civil, estimado en más de 17.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a trabajadores públicos incluidos en nóminas especiales, con depósitos desde 29.000 bolívares.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO?

Para confirmar si te fue asignado alguno de estos pagos:

Revisa los mensajes de texto enviados desde el número corto 67373, que funciona como canal oficial.

Consulta las notificaciones dentro de la aplicación VeMonedero, donde se alertan las nuevas acreditaciones.

Ingresa al Sistema Patria con tu cuenta para verificar si la asignación aparece disponible en la sección correspondiente.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria en www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña, valida la imagen de seguridad y el código recibido. Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma la asignación. Ve al menú “Monedero” para consultar el monto disponible. Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, coloca el monto y presiona “Continuar”. Verifica los datos y acepta para finalizar el proceso.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDA EL SISTEMA PATRIA?

Según recoge la plataforma 2001 Online, el sistema sugiere varios pasos para evitar demoras o bloqueos en los pagos:

Mantener actualizado el Carnet de la Patria, incluida la verificación y el código QR.

Completar periódicamente las encuestas sociales y de salud que aparecen en la plataforma.

Alcanzar el nivel máximo de validación, confirmando datos de contacto, ubicación y empleo.

Utilizar los fondos del monedero para pagar servicios como electricidad, telefonía o combustible antes de transferir el saldo total a la banca.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.