El bono “Corresponsabilidad y Formación” del mes de octubre ya comenzó a depositarse en las billeteras digitales del Sistema Patria, como parte de las ayudas económicas que entrega el Gobierno venezolano. El pago se realiza de forma progresiva desde el jueves 30 de octubre, y muchos usuarios ya reportan haber recibido la notificación.

Este nuevo abono llega con un incremento en su valor, lo que marca una mejora frente a la cifra anterior. Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el depósito y retirar el dinero directamente desde su cuenta en línea. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES RECIBEN ESTE BENEFICIO ECONÓMICO?

Esta ayuda está dirigida a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial. El monto puede variar dependiendo del organismo en el que labore cada persona y del cargo que ocupe.

Foto: AFP

¿CUÁL ES EL MONTO ACTUAL DEL BONO CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN?

Los beneficiarios están recibiendo 28.584 bolívares, cifra que equivale aproximadamente a 127,62 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al 31 de octubre.

El bono registró un incremento del 33,07% respecto al monto abonado en la primera quincena de octubre, cuando los trabajadores recibieron 21.480 bolívares, según informa la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria en www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña, valida la imagen de seguridad y el código recibido. Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma la asignación. Ve al menú “Monedero” para consultar el monto disponible. Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, coloca el monto y presiona “Continuar”. Verifica los datos y acepta para finalizar el proceso.

Foto: Composición GEC

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.