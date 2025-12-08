En medio de la crisis económica, política y social que afecta a Venezuela, el régimen presidido por Nicolás Maduro mantiene la entrega de diversos subsidios a la población como parte de sus políticas sociales. De hecho, tras el inicio de diciembre 2025, el gobierno chavista anunció la posible distribución del Bono Amor Mayor con el pago del aguinaldo para miles de adultos mayores que no reciben del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Así, esta buena noticia con miras a las fiestas de Navidad ha generado diversas dudas entre los beneficiarios por conocer el monto del estipendio y la fecha en la que se depositaría a través del Sistema Patria. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO AMOR MAYOR?

Según medios locales, en los próximos días el régimen de Nicolás Maduro activaría el esperado Bono Amor Mayor, correspondiente a diciembre. Los beneficiarios del estipendio son los adultos mayores que no cobran del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que se encuentran inscritos en el sistema del Carnet de la Patria, quienes recibirán 130 bolívares, equivalente a aproximadamente 0,84 dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Se espera que en los próximos días se active el Bono Amor Mayor, a través del Sistema Patria en Venezuela.

Inclusive, en la plataforma Patria se prevé la entrega del bono de aguinaldo correspondiente al presente mes por el mismo monto, por lo que se estima que los adultos mayores recibirán un pago total de 260 bolívares. Así, este grupo será informado mediante un mensaje de texto proveniente del número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, donde se les notificará su selección para el bono. Y es que, para efectuar el cobro, deberán acceder a la Plataforma Patria y completar el procedimiento indicado.

¿QUÉ BONOS PODRÍAN ACTIVARSE ENTRE EL 8 Y 14 DE DICIEMBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. Por otro lado, te presentamos los bonos que se activarían entre el lunes 8 y domingo 14 de diciembre, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Los trabajadores de la administración pública incorporados en nómina especial figuran entre los beneficiarios, con un pago que se estima superior a los 12 000 bolívares.

Bono Beca Universitaria: Exclusivo para estudiantes universitarios, quienes esperan cobrar 1 485 bolívares.

Beca Enseñanza Media: Dirigida para estudiantes de bachillerato y se estima que reciban cerca de 990 bolívares.

Bono Único Familiar: Estará activo del 3 al 10 de diciembre para los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad (3.705 bolívares).

