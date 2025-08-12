El grupo Pensionados Venezuela ha utilizado sus canales en redes sociales para informar sobre la posible fecha en que se hará efectivo el pago de las pensiones del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) correspondientes al mes de septiembre de 2025. Este anuncio representa una noticia esperada por miles de pensionistas que necesitan esta prestación para su economía diaria. A continuación, te contaremos todos los detalles.

Tomando en cuenta los patrones de desembolso anteriores, se estima que los beneficiarios recibirán un pago de 130 bolívares el jueves 21 de agosto. Esta fecha se perfila como la próxima oportunidad para que miles de pensionados puedan contar con este ingreso esencial.

El pago se realizará de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Posteriormente, podrán verificar la acreditación de los fondos a través de la banca digital o acudiendo personalmente a las sucursales de las entidades financieras en todo el país.

De la misma manera, el desembolso del Ingreso Contra la Guerra Económica estaría programado para esa misma fecha. Respecto al monto, se espera que se mantenga en 50 dólares indexados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), aunque no se descarta un posible incremento dependiendo de las decisiones que tome el Ejecutivo nacional.

Cómo cobrar un bono del Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.