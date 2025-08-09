Tras el inicio de agosto 2025, el régimen de Nicolás Maduro ha iniciado con la entrega de diversos bonos con el objetivo de brindar apoyo financiero a las personas más vulnerables de Venezuela, en medio de la crisis social y económica que atraviesan desde hace años. En ese contexto, el gobierno chavista, a través del Sistema Patria, anunció la activación del esperado Bono Amor Mayor destinado exclusivamente a los pensionados venezolanos que no reciben el pago por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO COBRAN LOS PENSIONISTAS DEL BONO AMOR MAYOR?

A través de las plataformas oficiales de Bonos Protectores Social al Pueblo, se conoció que a partir del 7 de agosto el régimen que preside Nicolás Maduro inició con la distribución del Bono Amor Mayor, correspondiente al presente mes. Los beneficiarios del estipendio son los adultos mayores que no cobran del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que se encuentran inscritos en el sistema del Carnet de la Patria, quienes recibirán 130 bolívares, equivalente a aproximadamente 1 dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

De esta manera, el pago de este apoyo económico se realizará de forma directa y gradual a cada persona que cumpla con los requisitos para ser beneficiario. Así, este grupo será informado mediante un mensaje de texto proveniente del número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, donde se les notificará su selección para el bono. Y es que, para efectuar el cobro, deberán acceder a la Plataforma Patria y completar el procedimiento indicado.

Paso a paso para recibir los bonos de Venezuela