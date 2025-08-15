Buenas noticias para trabajadores de la administración pública en Venezuela: Ya puedes cobrar este BONO vía Sistema Patria | Foto: EFE
Redacción EC
Este jueves 14 de agosto, el Gobierno de Venezuela dio inicio a la entrega de un nuevo beneficio económico dirigido a los trabajadores de la administración pública. El pago corresponde al mes en curso y se realiza a través del , con el objetivo de brindar un apoyo financiero adicional a este sector laboral.

El monto asignado para este subsidio supera los 15.000,00 bolívares y se deposita directamente en las cuentas de los beneficiarios dentro de la plataforma. A continuación, te contamos cuál es el subsidio en cuestión.

¿QUÉ BONO SE ESTÁ PAGANDO?

El Ejecutivo nacional inició el desembolso del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente a este mes, destinado a quienes forman parte de la administración pública. Este aporte, de 16.080,00 bolívares, es transferido por medio del Sistema Patria. Una vez acreditado, cada beneficiario será notificado a través de un SMS para que pueda proceder al retiro del monto asignado.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

  • Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.
  • Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.
  • Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.
  • Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.
  • Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA SI SOY NUEVO USUARIO?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

