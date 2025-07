El actor Carlos Villagrán, conocido por dar vida al personaje de ‘Quico’ en la recordada serie “El Chavo del 8”, se encuentra de visita en Perú y recientemente ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la producción biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, proyecto que narra gran parte de la vida del fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños. Pero, además, en las últimas horas se refirió a la posibilidad de hacer su bioserie.

“No hagas caso a eso. Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que yo lo sea toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz”, dijo Villagrán en primera instancia para un famoso medio.

“Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos. El chiste es ser feliz. No voy a hacer una bioserie. Yo estoy feliz con lo que hice”, agregó el reconocido actor mexicano.

Asimismo, horas antes, en otra conferencia, Villagrán hizo hincapié en que no busca generar más polémica. “Yo no tengo porque hablar mal de nada ni de nadie. Es más, yo no puedo decir nada en contra porque ‘Chespirito’ ya está muerto y no se podría defender. Yo respeto a todo mundo, que les vaya bien en el programa, que sea muy lindo, que la gente quede conforme, opine, pero yo lo sigo queriendo”.

Por último, el artista le restó importancia a las críticas que le hacen a su circo. “El circo es eterno, va a seguir. Nosotros nos matamos por hacer cosas nuevas, bueno, me han criticado un poquito porque dicen que siempre traigo el mismo show, pero a la gente le encanta. Ahora he tratado de cambiar un poquito y es lo que vamos a ver en el circo”.

Villagrán se refirió a la serie de 'Chespirito', a sus nuevos proyectos y a las críticas a su circo.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de ‘Chespirito’, “Sin Querer Queriendo”?

Episodio 1: “Zapatero a tus zapatos” -(Duración: 47 minutos)

Episodio 2: “No hay mal que por bien no venga” -(Duración: 43 minutos)

Episodio 3: “Que no panda el cúnico” -(Duración: 46 minutos)

Episodio 4: “Es que no me tienen paciencia” -(Duración: 44 minutos)

Episodio 5: “El que ríe al último” -(Duración: 44 minutos)

Episodio 6: “El precio de la fama” -(Duración: 48 minutos)

Episodio 7: “Con melón o con sandía” -(Duración: 45 minutos)

Episodio 8: Por anunciarse

Qué personajes interpretó ‘Chespirito’

El Chavo del 8

El Chapulín Colorado

El Doctor Chapatín

Chaparrón Bonaparte

Chómpiras

Vicente Chambón

Lucas Tañeda (ocasionalmente, junto a Chaparrón)

El Ciudadano Gómez

El Peterete (primer compañero del Chómpiras en los primeros sketches de “Los Caquitos”)

