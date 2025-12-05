La inflación sigue siendo un desafío para el Gobierno Bolivariano liderado por Nicolás Maduro, motivo por el cual, desde hace más de una década, se han implementado distintos bonos y ayudas económicas a nivel nacional. En este contexto, es clave destacar las plataformas digitales que permiten a los ciudadanos recibir estos beneficios de manera ágil. El Sistema Patria en Venezuela ha publicado cuatro recomendaciones esenciales para utilizar correctamente el veMonedero, asegurando así el cobro exitoso de cada subsidio otorgado.

Millones de venezolanos están actualmente registrados en el Sistema Patria como beneficiarios de distintos bonos y subsidios entregados por el Gobierno Bolivariano.

Sin embargo, cada mes surgen numerosas quejas en redes sociales debido a las dificultades para retirar los montos correspondientes desde el veMonedero, lo que genera retrasos e inconvenientes para quienes dependen de estas ayudas económicas.

Cobra tus bonos sin problemas en diciembre: sigue estas recomendaciones para acceder a los beneficios en Venezuela vía Monedero Patria

Al respecto, te compartimos las 4 recomendaciones básicas que debes seguir para garantizar tu cobro de bonos venezolanos haciendo uso del Sistema Patria habilitado como plataforma digital:

-Evita emplear el mismo número telefónico registrado en plataforma para varias cuentas.

-Verifica siempre que tu número telefónico figure correctamente registrado en plataforma y también banco asociado.

-Realiza transferencias solo a personas que figuren dentro de tu núcleo familiar verificado.

-Mantén la información de tu perfil actualizada.

Considerando estos consejos, los denominados Bonos de la Patria que otorga Nicolás Maduro desde hace varios años, te corresponderán según perfil y situación económica puntual, haciéndote así acreedor a sumas de dinero necesarias para contrarrestar la inflación, entre otras problemáticas de índole social cuya afectación trasciende sobre territorio venezolano.

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Actualmente, millones de jóvenes y adultos mayores en Venezuela tienen la oportunidad de recibir regularmente distintos beneficios sociales, entre ellos el destinado a los “Cuadrantes de Paz”, que se entrega de manera periódica y escalonada.

En cuanto a este bono, la próxima asignación corresponde al mes de noviembre de 2025 y se seguirá pagando hasta la primera semana de diciembre. El monto ha sido actualizado, registrando un aumento del 9% en comparación con lo otorgado en octubre.

El pago correspondiente a los “Cuadrantes de Paz”, destinado a un grupo específico de trabajadores del Estado venezolano y iniciado el viernes 28, alcanza hoy los 18.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 80 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Respecto a esta asignación de noviembre de 2025, es importante resaltar la utilidad de la aplicación veMonedero, diseñada para que los beneficiarios puedan retirar sus prestaciones acumuladas. Además, Sistema Patria envía notificaciones a través de los números cortos 3532 o 67373 a los dispositivos móviles de los usuarios, confirmando el depósito y brindando los detalles relacionados con la acreditación en sus cuentas activas.