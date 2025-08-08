Entre las ayudas sociales distribuidas en Venezuela por el Gobierno Bolivariano, una de las más recientes comenzó a entregarse el pasado 7 de julio. Se trata del bono 100% Amor Mayor, destinado a beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad. Este subsidio puede cobrarse a través del Sistema Patria, siempre y cuando el beneficiario reciba una notificación que incluye los datos necesarios para confirmar su asignación. Aquí te contamos todos los detalles sobre este beneficio.

El último jueves 7 de agosto, en medio de gran expectativa, comenzó el pago del Bono 100% Amor Mayor. El subsidio tiene un valor de 130 bolívares, equivalente a cerca de 0,99 dólares según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) el viernes 8 de agosto de 2025, cuando la tasa se situó en 130,06 bolívares por dólar.

Las personas mayores que sean beneficiarias del bono “100 % Amor Mayor” recibirán una alerta vía mensaje de texto desde el número 3532 o mediante la plataforma VeMonedero.

TODOS LOS PASOS QUE DEBES CUMPLIR PARA COBRAR CON ÉXITO EL 100% AMOR MAYOR VENEZOLANO

1- Ingresa a www.patria.gob.ve colocando usuario y contraseña.

2- Dirígete a la sección «Perfil» y púlsalo.

3- Actualiza tus datos personales: nombres, apellidos, dirección, entre otros que consideres.

4- Actualiza tu propia contraseña si resulta necesario.

5- Registra tu correo electrónico y confírmalo mediante el código de verificación recibido.

En ese sentido, también pasamos a darte a conocer que según lo refiere el propio Sistema Patria de manera oficial, durante fechas establecidas del mes de julio 2025, los beneficiarios venezolanos de los siguientes bonos, pasarán a cobrar montos ajustados tal y como lo prometió el líder chavista con motivo del Día del Trabajo:

Corresponsabilidad y Formación

- Beneficiarios: Empleados públicos que conforman una nómina especial.

Ingreso Contra la Guerra Económica

- Beneficiarios: Trabajadores de la Administración pública, jubilados y pensionados.

Bono Único Familiar

- Beneficiarios: Integrantes de programas sociales como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández.

Primer Bono Especial

Chamba Juvenil

- Beneficiarios: Jóvenes entre 15 y 30 años, inscritos en el programa socio-productivo.

Somos Venezuela

- Beneficiarios: Brigadistas distribuidos a nivel nacional.

Segundo Bono Especial

- Beneficiarios: Usuarios seleccionados aleatoriamente.

Cuadrantes de Paz

- Beneficiarios: Funcionarios de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

Con respecto a julio 2025 y el denominado Bono Único Familiar, te contamos que desde el 3 de junio lo que busca es aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas, y hoy mediante una segunda entrega ascendente a los 1,455 Bs. confirmados.

Desde aquella fecha, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los programas sociales mencionados líneas arriba, y desde el VeMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.

«Con la mirada en el horizonte, asumimos juntos cada desafío. Nuestra victoria será la paz, la felicidad y la igualdad para la familia venezolana», es el mensaje que debes recibir en dispositivo móvil proveniente del 3532 como número telefónico, si te toca acceder a este Bono Único Familiar mediante el cual Nicolás Maduro busca refundar y hacer más eficaz el sistema de subsidios patrios.