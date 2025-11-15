Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar a Venezuela como el país cuyo Gobierno Bolivariano, actualmente hace efectivo el otorgamiento del ahora denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, y cuyos requisitos hacia el mes de noviembre 2025, permiten beneficiar a miles de ciudadanos debidamente inscritos en Sistema Patria.

REVISA A CUÁNTO ASCIENDE EL NUEVO MONTO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA”, QUIÉNES LO COBRAN Y DESDE CUÁNDO

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el undécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de noviembre 2025, se lleva a cabo al igual que durante periodo puntual correspondiente a octubre, y desde el viernes 14 en favor de trabajadores y funcionarios públicos.

El nuevo monto que le corresponde a dicho personal venezolano, hoy asciende a los 28 mil 080 bolívares equivalentes a los $118,75, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), siendo la Bonificación de Fin de Año otro de los pagos que recibirán a partir de la misma fecha.

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” programado para noviembre 2025, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado con fines de retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

Pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" se produce también durante fechas puntuales del mes de noviembre, y desde el viernes 14 mediante un Sistema Patria que lo otorga a 3 grupos de beneficiarios en específico.

Si necesitas instalar dicha herramienta digital, y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de bonos de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordar que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.

ESTAS 4 RECOMENDACIONES TE BRINDA EL SISTEMA PATRIA PARA COBRAR CON ÉXITO LOS BONOS VENEZOLANOS

Hoy son millones los venezolanos que según el tipo de población al cual pertenecen, figuran beneficiados para cobrar los bonos otorgados por parte de Gobierno Bolivariano, y mediante un Sistema Patria donde deben figurar registrados exitosamente.

De manera mensual, diversas quejas se reportan y alcanzan a leerse a través de redes sociales acerca de la imposibilidad de acceder a retiro efectivo de los montos de subsidios que puedes terminar activando desde el veMonedero.

Al respecto, te compartimos las 4 recomendaciones básicas que debes seguir para garantizar tu cobro de bonos venezolanos haciendo uso del Sistema Patria habilitado como plataforma digital:

Evita emplear el mismo número telefónico registrado en plataforma para varias cuentas .

. Verifica siempre que tu número telefónico figure correctamente registrado en plataforma y también banco asociado .

. Realiza transferencias solo a personas que figuren dentro de tu núcleo familiar verificado .

. Mantén la información de tu perfil actualizada.

Considerando estos consejos, los denominados Bonos de la Patria que otorga Nicolás Maduro desde hace varios años, te corresponderán según perfil y situación económica puntual, haciéndote así acreedor a sumas de dinero necesarias para contrarrestar la inflación, entre otras problemáticas de índole social cuya afectación trasciende sobre territorio venezolano.

LOS 5 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA EL COBRO EXITOSO DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA”

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.