A lo largo de 2025, el programa Bonos de la Patria continúa siendo un pilar fundamental para millones de venezolanos que dependen de este apoyo económico proporcionado por el gobierno de Nicolás Maduro. Este jueves, el Sistema Patria activó una nueva serie de transferencias, que incluyen tanto pagos regulares como beneficios extraordinarios, dirigidos a diferentes grupos sociales registrados previamente en la plataforma oficial de Venezuela.

¿Cómo aceptar y cobrar los bonos de Patria hoy, jueves 11 de septiembre? Sigue estos sencillos para obtener el beneficio de manera rápida y sencilla

Accede al portal oficial de Patria y busca la pestaña “monedero”. Selecciona de dónde quieres transferir los fondos, define la cantidad a enviar y elige la cuenta receptora. Cuando el sistema confirme que todo salió bien, revisa tu cuenta bancaria para asegurarte de que el dinero ya está disponible. ¡Así de sencillo!

Sistema Patria: Conoce todos los bonos disponibles y los montos activos que puedes reclamar este 11 de septiembre de 2025

Beca Universitaria: Tiene un valor de 832 bolívares, que equivale a aproximadamente 5,27 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Parto Humanizado: Esta prestación asciende a 1.110 bolívares, o alrededor de 7,03 dólares.

Beca de Enseñanza Media: Se otorgan 555 bolívares, equivalentes a 351 dólares.

¿Cómo saber si cobrarás el bono?

Como parte de las acciones gubernamentales para fortalecer la protección social, el Sistema Patria continúa realizando depósitos a diferentes grupos de beneficiarios en Venezuela. Los usuarios serán alertados sobre estos pagos mediante mensajes de texto enviados desde los números 3532 o 67373 a sus teléfonos móviles.

Es necesario cumplir con ciertos requisitos para acceder al cobro de los bonos en Venezuela. (Foto: difusión)

¿Por qué NO puedes cobrar un Bono?

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de recibir los bonos del Sistema Patria está relacionado con la falta de actualización de los datos en la plataforma. Esta omisión puede generar retrasos o incluso impedir el acceso a los subsidios. Para evitar este tipo de problemas y asegurarte de que los beneficios del Gobierno te lleguen sin contratiempos, te compartimos algunas recomendaciones clave que debes tener en cuenta:

Utiliza un número de celular único: Asegúrate de que tu número telefónico esté afiliado únicamente a tu usuario en la plataforma. Si el mismo número está vinculado a varias cuentas, podrías quedar excluido del sistema de asignación.

Verifica la coincidencia entre Patria y tu banco: Registra el mismo número de teléfono en el Sistema Patria y en la entidad bancaria asociada. Esta coincidencia facilita la validación de datos y el procesamiento de pagos.

Evita transferencias a personas fuera de tu núcleo familiar: No realices envíos de fondos o gasolina subsidiada a terceros que no estén registrados como parte de tu grupo familiar en el sistema. Estas acciones pueden generar alertas que afecten tu elegibilidad para recibir subsidios.