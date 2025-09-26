En el contexto de la actual crisis económica en Venezuela, los subsidios entregados por el Estado se han convertido en un apoyo clave para miles de familias. Estos beneficios pueden ser determinantes a la hora de cubrir gastos básicos. Frente a esta realidad, es común que muchos ciudadanos se pregunten cuál es el procedimiento para acceder a estos bonos. A continuación, te explicamos en qué plataforma debes inscribirte para optar por estas ayudas sociales.

¿Cómo afiliarse al Sistema Patria en septiembre 2025 para recibir los bonos del gobierno? Sigue estos pasos para cobrar tu beneficio

Para poder acceder a alguno de los bonos, es obligatorio registrarse en la plataforma de Sistema Patria. Estos son los pasos que debe seguir para hacerlo de la manera correcta:

Ingresa al portal oficial: Visita el sitio web persona.patria.org.ve o abre la aplicación móvil vePatria en tu celular.

Comienza el registro: Ubica y selecciona la opción que dice “Registrarse” para iniciar el proceso.

Completa tus datos personales: Proporciona tu número de cédula, teléfono móvil, fecha de nacimiento, lugar de residencia y género.

Solicita el código de seguridad: Pide que te envíen un código de confirmación al número telefónico que ingresaste.

Confirma el código recibido: Cuando recibas el mensaje de texto, introduce el código en el espacio destinado para ello.

Termina el registro: Presiona el botón “Continuar” para completar tu inscripción.

Una vez finalizado, podrás entrar a tu cuenta usando los datos registrados y completar tu perfil con más información, como una contraseña, datos de contacto adicionales y vincular redes sociales para mayor seguridad.

Es necesario seguir algunos pasos para registrarte correctamente en Sistema Patria y acceder a los bonos.

Cómo cobrar por medio de Sistema Patria

-Si ya te llegó la notificación del depósito, solo te falta realizar un trámite breve y fácil para disponer del dinero. Aquí te dejamos los pasos necesarios para cobrar tu bono sin complicaciones:

-Ingresa al Sistema Patria: Visita el sitio web www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial.

-Inicia sesión en tu cuenta: Introduce tu número de cédula junto con tu contraseña.

-Ve a la sección de beneficios sociales: En el menú principal, selecciona “Inicio” y luego haz clic en “Protección Social”.

-Acepta el bono asignado: Localiza el bono disponible y presiona el botón para aceptarlo.

-Finaliza la operación: Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso y hacer uso del dinero.

-Confirma la recepción del monto: Revisa tu teléfono, ya que recibirás un mensaje de texto confirmando que el monto fue acreditado en tu monedero Patria.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.