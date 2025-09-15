En septiembre de 2025, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha activado una nueva ronda de beneficios sociales dirigidos a la población en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema en Venezuela. Uno de los principales apoyos económicos es el Bono de Guerra Económica, recientemente asignado a los trabajadores activos del sector público a través de la plataforma Sistema Patria. Esta transferencia busca mitigar los efectos de la crisis económica que atraviesa el país.

¿Cómo cobrar el bono especial que se activará en horas? Sigue estos sencillos pasos y desfruta de sus beneficios este lunes 15 de septiembre

Entre el 15 y el 17 de septiembre, se prevé que el Sistema Patria active el pago del Bono de Guerra Económica dirigido a los jubilados del sector público venezolano, como parte de su cronograma habitual de asignaciones sociales.

Los beneficiarios serán notificados del depósito a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532. Además, podrán verificar la acreditación del monto directamente en la aplicación veMonedero, herramienta digital utilizada para la gestión de fondos dentro de la plataforma Patria.

Cómo cobrar por el Sistema Patria

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.