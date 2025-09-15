Dólar BCV en Venezuela hoy, domingo 15 de septiembre. ¿Cuál es el precio y la tasa oficial del dólar para la jornada de hoy? Conoce el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). El valor asignado al dólar es importante porque brinda un valor equivalente al billete extranjero para realizar transacciones y hacer efectivos distintos pagos en la región, como consumos en negocios, a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad financiera oficial, el tipo de cambio que ofrece es el resultado del promedio ponderado de la cotización que otras organizaciones financieras brindan. Por ello, la cotización del BCV te servirá como referencia para realizar operaciones dentro del país.

Dólar BCV en Venezuela | Foto: difusión

¿Cuál es el precio del Dólar BCV hoy?

El precio del Dólar BCV según el último reporte del BCV es de 160,44 Bs.

¿Qué es el Bolívar Digital?

El Bolívar Digital es la divisa que rige en el país tras la tercera reconversión monetaria que se aplicó desde el Gobierno. La nueva medida implicó que por cada millón de bolívares soberanos se obtendría un bolívar digital o, lo que es lo mismo, se borran seis ceros de las cantidades anteriormente dibujadas.

Es preciso señalar que el dólar BCV no es la única tasa de cambio que existe en Venezuela. Debido a la alta inflación y a la dolarización informal de la economía, también existen otras tasas de cambio en el mercado.

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV en Venezuela? | Foto: difusión

DolarToday en Venezuela

Es una compañía venezolana-estadounidense de medios de comunicación, dirigida por venezolanos que residen en Estados Unidos, que centra su atención en temas de política y finanzas de Venezuela.