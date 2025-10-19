Este 19 de octubre, miles de católicos de Venezuela y del mundo participaron en una de las canonizaciones más significativas: la de la Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández. A pesar de la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país sudamericano, así como la fuerte tensión contra Estados Unidos, esta buena noticia ha sido celebrada por importantes líderes políticos, como María Corina Machado y Edmundo González, debido a que son los primeros santos venezolanos, quienes lo calificaron como “motivo de esperanza y consuelo en medio de la oscuridad” nacional. Así, durante una multitudinaria ceremonia, el Papá León XIV ofreció una homilía frente a miles de asistentes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y MADRE CARMEN RENDILES?

En una emotiva ceremonia frente a aproximadamente 70 000 fieles en el Vaticano, el Papa León XIV canonizó este domingo 19 de octubre a un grupo de 7 beatos: la Hermana María del Monte Carmelo Rendiles Martínez; José Gregorio Hernández; la Hermana María Troncatti; la Hermana Vicenta María Poloni; Bartolo Longo; Mons. Ignacio Maloyan y Pedro To Rot. Entre ellos se encontraban los dos primeros santos venezolanos, en una misa que reunió a numerosos fieles nacionales, quienes dejaron por un momento sus diferencias políticas para unirse en oración por el bienestar de su país. Es así que, el pontífice pronunció una homilía en la Plaza de San Pedro.

@noticiastelemundo 🇻🇪⛪️ La canonización de los primeros santos venezolanos generó este domingo una explosión de fe y esperanza tanto en #Venezuela como en la Plaza de San Pedro. Desde #ElVaticano, el papa León XIV presidió el acto de canonización de José Gregorio Hernández, conocido como 'el médico de los pobres', y de la madre Carmen Rendiles. En la multitud, de unos 70,000 fieles, resaltó el tricolor venezolano. "El corazón se nos salía", compartió una joven venezolana presente en el histórico evento. ♬ original sound - Noticias Telemundo

“Hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo. Estos fieles amigos de Cristo son mártires por su fe, como el obispo Ignacio Choukrallah Maloyan y el catequista Pedro To Rot; son evangelizadores y misioneros como sor María Troncatti; son carismáticas fundadoras, como sor Vicenta María Poloni y sor Carmen Rendiles Martínez; son bienhechores de la humanidad con sus corazones encendidos de devoción, como Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros”, dijo León XIV.

¿QUÉ DIJO EL VATICANO SOBRE LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y MADRE CARMEN RENDILES?

Venezuela es un solo de regocijo tras la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, los nuevos santos de la Iglesia católica y primeros habiendo nacido sobre dicho territorio sudamericano. A través de la página web tomando declaraciones del arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, y el Obispo Auxiliar de la misma ciudad, Carlos Márquez, El Vaticano no ha dejado pasar la oportunidad para referirse a dicho acto que fuera aprobado por el Papa Francisco, y hoy da la vuelta al mundo reconociendo los milagros atribuidos a ambos beatos.

“Nuestro pueblo venezolano vive momentos difíciles, momentos de polarización, momentos de conflictos, momentos donde esta polarización se ha radicalizado, a nivel político, nivel social, con una grave crisis económica, pero nosotros creemos que es un gran regalo de Dios que la canonización de los dos primeros santos acontezca en el medio de este Año Jubilar, Año de la Esperanza“, remarca uno de los líderes católicos del país sudamericano en diálogo concedido a Radio Vaticana / Vatican News, expresando además que tanto José Gregorio Hernández como la Madre Carmen “atraviesan todas las barreras políticas, sociales, económicas y diría hasta religiosas, porque son el símbolo de lo mejor de los venezolanos”.

Como parte de las virtudes de ambos beatos canonizados el 19 de octubre, el Obispo Auxiliar de Caracas hace hincapié en mencionar que ellos son “íconos de la verdadera venezolanidad”, y dignos de imitar en tiempos donde el conflicto se acentúa, pero sin dejar de perder la esperanza de un futuro mejor apostando por la fraternidad, entre otras capacidades orientadas hacia los más necesitados.

VIDEO RECOMENDADO: