¿Cómo saber si recibí algún bono y no lo he cobrado? Verifica AQUÍ de una manera práctica y rápida vía Sistema Patria

El Sistema Patria activó una nueva fase de entrega de bonos destinados a varios sectores de la población en Venezuela, como parte del esquema de asistencia social promovido por el Gobierno. La medida busca reforzar las políticas de apoyo económico ante el actual contexto nacional. A continuación, te contamos cómo puedes verificar si recibiste un bono.

Los depósitos iniciaron el 13 de septiembre y se mantendrán hasta el 20, ejecutándose de forma escalonada para llegar directamente a los usuarios registrados en la plataforma digital. A continuación, te explicamos cuáles son los bonos disponibles y cómo verificar si eres beneficiario.

¿Cómo saber si recibí algún bono y no lo he cobrado?

Los beneficiarios reciben una notificación por mensaje de texto desde los números 3532 o 67373. Una vez alertados, deben ingresar a su perfil en la plataforma Patria y revisar la sección del monedero digital para confirmar la acreditación del bono.

También pueden verificar el estado del depósito a través de la aplicación veMonedero, disponible para dispositivos Android y iPhone, que permite una consulta rápida, según lo explicado por la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar un bono vía Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.