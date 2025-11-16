A solo pocos días para que miles de seguidores de todo el mundo vivan una edición más del Miss Universo 2025, donde participan más de 120 candidatas con el objetivo de ser la sucesora de Victoria Kjær. En esta oportunidad, la representante venezolana Stephany Abasali se ha posicionado como una de las participantes más fuertes para llevarse la corona, gracias a su elegancia y carisma. De esta manera, la organización del Miss Universe ha habilitado una plataforma que permite a los seguidores votar por su participante favorita, ya que llevará a la modelo a que ingrese dentro de un top 30. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO VOTAR EN LA PLATAFORMA DEL MISS UNIVERSO POR STEPHANY ABASALI?

Este viernes 21 de noviembre (20 de noviembre en otros países) se llevará a cabo la final del Miss Universo 2025 en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia. Durante el proceso del concurso de belleza, las participantes deberán demostrar su manejo en pasarela, buena presencia ante el jurado calificador y una comunicación genuina. Es así que, en esta 74.ª edición, la representante venezolana Stephany Abasali buscará obtener la octava corona para el país gracias a su elegancia, carisma y determinación.

Asimismo, el respaldo del público también jugará un papel fundamental en su desempeño. Y es que, la organización del Miss Universo ha puesto a disposición de los seguidores una plataforma que permite votar por su candidata favorita a través de sencillos pasos y que la clasifica directamente al top 30. Es importante mencionar que, la votación permanecerá disponible hasta las 11:59 p. m. (hora venezolana) del 18 de noviembre de 2025, es decir, tres días antes de la gran final.

Descarga la app oficial de Miss Universe en la App Store o Google Play.

Ingresa tu correo electrónico que permitirá registrarte.

Dirígete a la sección “Vote” en el menú de la plataforma.

Ubica “Contest” y elige a Stephany Abasali, Miss Universo Venezuela 2025.

Existe la opción de conseguir votos de manera gratuita, viendo anuncios, o comprando paquetes en la app.

Ingresa la cantidad de votos para tu candidata presionando “Vote now”.

Por último, escribe tu contraseña para confirmar tu voto, y ¡listo!

¿QUIÉN ES STEPHANY ABASALI , MISS UNIVERSO VENEZUELA?

Conforme al diario AS, Stephany Abasali nació en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y con 25 años asumirá el reto de llevar la banda de su país, un encargo que genera gran expectativa en una nación habituada a destacar entre las favoritas del certamen. Proveniente de una familia con raíces sirio-libanesas y formada entre Venezuela, Australia y Estados Unidos, Abasali integra su identidad multicultural con una preparación académica poco común en comparación con otras aspirantes.

Actualmente estudia Economía en la Florida International University (FIU), en Miami, formación que le ha permitido comprender el impacto social y económico de las iniciativas que busca promover durante su eventual reinado. Su incursión en el modelaje se inició en competencias como Miss Turismo Venezuela 2023, donde representó al estado Bolívar y alcanzó la etapa de semifinales en certámenes internacionales.

