Configura tu veMonedero en pocos pasos y aumenta tus oportunidades de recibir bonos del Sistema Patria

El Sistema Patria se ha convertido en la vía principal del gobierno de Nicolás Maduro para la entrega de bonos y ayudas económicas a diversos sectores de la población. Para muchos beneficiarios, tener acceso a estos fondos de manera rápida y segura es fundamental. La clave para lograrlo reside en veMonedero, una aplicación móvil gratuita que permite gestionar las asignaciones directamente desde tu celular, asegurando que puedas disponer del dinero sin inconvenientes.

Esta herramienta está diseñada para brindar apoyo a pensionados, empleados públicos y personas en situación de vulnerabilidad, facilitando un canal eficiente para recibir los pagos depositados en el Monedero Patria. Configurar y usar veMonedero correctamente puede marcar la diferencia al momento de acceder a estos beneficios. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO CONFIGURAR VEMONEDERO PASO A PASO?

Para empezar a utilizar esta aplicación, debes primero descargarla y luego seguir un proceso de configuración sencillo. Primero, busca veMonedero en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, ya sea Google Play o App Store. Es importante verificar que el desarrollador sea JMT ST C.A.

Una vez instalada, deberás abrirla y vincularla con tu cuenta de Patria. Esto se hace escaneando un código QR o ingresando tu usuario y número de cédula, junto con tu contraseña. Finalmente, el sistema te pedirá validar un código de seguridad y crear un PIN para proteger tu cuenta.

Primero, busca veMonedero en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, ya sea Google Play o App Store. | Composición EC: Google Play

¿HAY ALGUNA MANERA DE ESTAR AL TANTO DE LAS ASIGNACIONES DEL GOBIERNO VENEZOLANO?

Para evitar perder cualquier asignación, el Sistema Patria envía notificaciones por SMS. Es recomendable que mantengas activas estas alertas para recibir avisos directamente en tu teléfono. Los mensajes provienen de los números oficiales 3532 y 67373, y te informarán sobre la recepción de nuevos bonos, según informa la plataforma Meridiano.

El Sistema Patria envía notificaciones por SMS. Los mensajes provienen de los números oficiales 3532 y 67373. | Foto: composición GEC

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: