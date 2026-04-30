Por Redacción EC

En Venezuela permanece activo un sistema de control para la distribución de gasolina a precio subsidiado, orientado únicamente a los conductores que forman parte de un registro oficial y mantienen sus datos actualizados. Este requisito es indispensable para poder acceder al combustible bajo las condiciones preferenciales establecidas por el Estado. El abastecimiento se realiza a través de un esquema organizado por días, determinado según el último dígito de la placa del vehículo. De esta manera, cada usuario cuenta con una fecha específica para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite ordenar la atención y reducir la congestión. Este modelo busca repartir la demanda a lo largo de la semana, evitando aglomeraciones y optimizando el tiempo de despacho. Además, contribuye a mejorar la operatividad en los puntos de suministro, haciendo más ágil el proceso para los conductores. Al mismo tiempo, el sistema permite un mayor control sobre el uso del combustible subsidiado, garantizando que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.