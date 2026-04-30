En Venezuela permanece activo un sistema de control para la distribución de gasolina a precio subsidiado, orientado únicamente a los conductores que forman parte de un registro oficial y mantienen sus datos actualizados. Este requisito es indispensable para poder acceder al combustible bajo las condiciones preferenciales establecidas por el Estado. El abastecimiento se realiza a través de un esquema organizado por días, determinado según el último dígito de la placa del vehículo. De esta manera, cada usuario cuenta con una fecha específica para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite ordenar la atención y reducir la congestión. Este modelo busca repartir la demanda a lo largo de la semana, evitando aglomeraciones y optimizando el tiempo de despacho. Además, contribuye a mejorar la operatividad en los puntos de suministro, haciendo más ágil el proceso para los conductores. Al mismo tiempo, el sistema permite un mayor control sobre el uso del combustible subsidiado, garantizando que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.

¡Confirmado! Estas son las placas habilitadas para surtir gasolina del 30 de abril al 3 de mayo

El miércoles 29 será el turno de las placas finalizadas en 5 y 6. La jornada del jueves 30 continuará con los vehículos identificados con los dígitos 7 y 8. Posteriormente, el viernes 1 de mayo podrán surtir aquellos con placas que concluyan en 9 y 0. El ciclo se reinicia el sábado 2, cuando nuevamente se atiende a los terminales 1 y 2, y culmina el domingo 3 de mayo con los vehículos cuyos números finalicen en 3 y 4.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Qué es el Sistema Patria?

El Sistema Patria es una plataforma digital creada por el gobierno venezolano para organizar y distribuir ayudas sociales a la población. A través de este sistema, las personas pueden registrarse con sus datos personales y familiares para acceder a distintos beneficios, como bonos económicos, subsidios o programas especiales de salud, educación y alimentación.

Este sistema también permite al gobierno tener un control más directo sobre quiénes reciben estas ayudas y en qué condiciones se entregan. Además, se usa como medio de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, enviando encuestas, anuncios o solicitudes de información.

En resumen, el Sistema Patria funciona como una herramienta de gestión social que busca centralizar la entrega de recursos del Estado a la población, especialmente en momentos de crisis económica.