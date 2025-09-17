El Gobierno de Venezuela activó la entrega del bono especial Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de septiembre, dirigido a los jubilados del sector público. Esta medida, que forma parte del esquema de protección social impulsado por el Ejecutivo, busca aliviar el impacto de la crisis y respaldar a quienes dedicaron su vida al servicio del país. Aquí te contamos todos los detalles.

¡CONFIRMADO! Este es el nuevo monto del bono Contra la Guerra Económica para jubilados en el Sistema Patria

El bono, fijado en 17.472,00 bolívares, será abonado directamente a través del sistema Patria. Su distribución se realizará de forma progresiva a lo largo de la semana, como parte de un esquema logístico que busca garantizar que cada jubilado reciba oportunamente el beneficio en su monedero digital, sin contratiempos.

Asimismo, se dio a conocer que los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) también serán incluidos en esta jornada de asignaciones. Se sugiere a los beneficiarios mantenerse atentos y revisar periódicamente su saldo en la plataforma Patria, ya que el depósito será procesado en los próximos días.

¿Qué debes hacer para cobrar el bono Contra la Guerra Económica?

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma.| Foto: EFE

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.