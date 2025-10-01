Para acceder al pago de beneficios sociales en octubre de 2025, los ciudadanos deberán estar debidamente inscritos en la plataforma Patria, sistema oficial al que se accede mediante el Carnet de la Patria en Venezuela. A pocos días de iniciado el mes, miles de personas aguardan el cobro de distintas compensaciones económicas, entre ellas el Bono Único Familiar, uno de los subsidios más esperados por los hogares en situación de vulnerabilidad. En esta nota te explicamos quiénes pueden acceder, cómo verificar tu registro y cuáles son los pasos para cobrar este apoyo económico.

En los próximos días, el Sistema Patria comenzará a desembolsar el Bono Único Familiar correspondiente al mes de octubre de 2025. Este subsidio, destinado a apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad, se mantiene activo como parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional.

Desde su implementación, se comunicó que el pago es indexado, es decir, ajustado en función de indicadores económicos establecidos por las autoridades, lo que permite preservar su valor frente a la inflación.

El Bono Único Familiar es un beneficio que agrupa subsidios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros. Según medios locales, se espera que el Gobierno venezolano active el estipendio durante los primeros días de octubre, beneficiando a millones de familia. Asimismo, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante octubre, según la plataforma Meridiano:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

Ingreso Contra la Guerra Económica: orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

Bono Complementario: dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

Chamba Juvenil: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Cultores Populares: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

Bono Cuadrantes de Paz: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

Buen Pastor: para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

100% Amor Mayor: para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

¿Cuánto te corresponde cobrar?

En el último mes, los beneficiarios del Bono Único Familiar recibieron un pago principal de 2.200 bolívares, equivalente a unos 14,71 dólares según la tasa oficial del BCV. A esto se sumaron otros depósitos de 740 y 1.480 bolívares, según el tipo de apoyo asignado.

De cara a octubre, se proyecta un ligero aumento: se espera que el pago principal alcance los 2.510 bolívares, mientras que los complementarios rondarían los 850 y 1.700 bolívares, respectivamente. Estos montos aún no han sido confirmados oficialmente, pero siguen la lógica de ajustes que ha venido aplicando el Gobierno en los últimos meses.

Así puedes recibir los bonos

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.