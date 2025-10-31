Conoce los bonos que el Sistema Patria activará en noviembre: montos, beneficiarios y cómo cobrarlos de manera correcta

Durante noviembre de 2025, la plataforma digital veMonedero, vinculada al Sistema Patria, seguirá desempeñando un papel fundamental como herramienta de asistencia económica para la ciudadanía venezolana. A través de la asignación de diversos bonos y programas sociales, el sistema busca mitigar los efectos de los gastos diarios, como los relacionados con la alimentación, el transporte y los servicios básicos, fortaleciendo así la estabilidad financiera de los hogares y promoviendo el bienestar integral de las familias en todo Venezuela.
- Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.
- Bono Especial Chamba Juvenil.
- Bono Robert Serra.
- Bono 100 % Amor Mayor.
- Bono Cultores Populares.
- Bono El Buen Pastor.
- Bono Especial Cuadrantes de Paz.
El Sistema Patria inició la entrega de un nuevo grupo de bonos especiales, que serán entregados a los beneficiarios en la última semana de octubre. Por ello, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los desembolsos programados durante esta semana. Estos beneficios constituyen un importante respaldo económico para millones de venezolanos, ayudándolos a cubrir parte de sus gastos básicos.
Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público registrados en nóminas especiales, este beneficio busca reconocer su labor dentro de las instituciones del Estado.
Bono Cuadrantes de Paz: Destinado a los funcionarios de seguridad ciudadana, entre ellos miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como bomberos y personal de Protección Civil (PC).
Bono Cultores Populares: Orientado a quienes representan la identidad cultural y artística del país, como reconocimiento a su aporte en la preservación de las tradiciones venezolanas.
Programas para la Juventud: En este ámbito se incluyen el Bono Misión “Robert Serra”, enfocado en jóvenes que desarrollan proyectos productivos o de formación, y el Bono Chamba Juvenil, destinado a venezolanos de 18 a 35 años que forman parte de esta misión económica.
Movimiento Comunitario: El Bono Somos Venezuela será entregado a los brigadistas activos que trabajan en comunidades a lo largo del territorio nacional, en reconocimiento a su labor social.
Cómo saber si eres beneficiario de un bono
Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.
Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria
- Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.
- Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.
- Accede al apartado “Monedero”.
- Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.
- Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.
- Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!
