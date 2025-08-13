El Bono de Guerra Económica, uno de los subsidios más esperados por los trabajadores públicos, jubilados y pensionados en Venezuela, continúa entregándose mes a mes como apoyo frente al impacto de la inflación. Sin embargo, muchos beneficiarios reportan que, a pesar de estar en la lista de receptores, aún no han recibido el monto correspondiente, que en algunos casos supera los 100 dólares.

En la mayoría de estos casos, el problema no está en el sistema, sino en que los usuarios no han cumplido con pasos clave dentro de la plataforma oficial que gestiona el pago. Ignorar o saltarse estas acciones puede dejar el bono en espera sin posibilidad de transferirlo. A continuación, te contamos cuáles son los pasos que no estás siguiendo para cobrar el subsidio.

¿CUÁLES SON LOS 4 PASOS QUE NO ESTÁS SIGUIENDO PARA COBRAR EL BONO?

Para recibir el pago correctamente, el beneficiario debe completar en el Sistema Patria las siguientes acciones:

Ingresar a la sección “Monedero” desde su cuenta. Seleccionar “Retiro de fondos” para iniciar la operación. Indicar el monto a retirar y la cuenta bancaria donde se acreditará. Confirmar la transacción para que el dinero pase a la cuenta registrada.

Sistema Patria.

¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO DE GUERRA ECONÓMICA?

Este subsidio está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público, personas jubiladas y ciudadanos pensionados por el sistema de seguridad social. El monto que se entrega varía según el tipo de beneficiario y se ajusta cada mes con base en la tasa oficial del dólar establecida por el Banco Central de Venezuela, según explica la plataforma Meridiano.

¿CUÁNTO SE PAGÓ EN JULIO 2025?

En el mes de julio, los depósitos comenzaron alrededor de la quincena y se acreditaron de la siguiente manera:

Trabajadores públicos: 13.800 bolívares (aprox. 119,12 dólares).

Jubilados: 12.880 bolívares (aprox. 108,89 dólares).

Pensionados: 5.750 bolívares (aprox. 48,26 dólares).

En Julio, los pagos fueron entre 5.750 bolívares y 13.800 bolívares aproximadamente. | Foto: EFE

¿CÓMO REGISTRARSE EN EL SISTEMA PATRIA SI SOY NUEVO USUARIO?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.