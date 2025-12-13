Corpoelec anuncia jornada especial de atención: revisa AQUÍ los estados beneficiados | Foto: Corpoelec Informa / Gémini
Redacción EC
La Corporación Eléctrica Nacional () anunció la realización de una jornada especial de atención dirigida a usuarios de varios municipios de dos estados de Venezuela. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios comerciales en un solo día, con puntos habilitados en distintas localidades y horarios diferenciados según la región.

Durante esta actividad, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites vinculados al servicio eléctrico sin necesidad de acudir a oficinas centrales. Descubre qué estados serán atendidos, cuándo se desarrollará la jornada y cuáles son los puntos exactos habilitados para los usuarios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA JORNADA ESPECIAL DE CORPOELEC?

La jornada de atención está programada únicamente para este sábado 13 de diciembre y se ejecutará en 22 municipios distribuidos entre los estados Carabobo y Miranda. Corpoelec precisó que el operativo contará con personal especializado para atender trámites comerciales y técnicos de manera presencial, según informa la plataforma Meridiano.

En el caso del estado Carabobo, los puntos de atención funcionarán desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, mientras que en Miranda los usuarios podrán acudir desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Foto: Corpoelec Informa (Facebook)

¿QUÉ TRÁMITES PODRÁN REALIZARSE EN ESTA JORNADA ESPECIAL?

El servicio se prestará bajo la modalidad de puntos de venta, lo que permitirá a los ciudadanos efectuar pagos de facturas, además de otros procedimientos administrativos.

Entre los trámites disponibles se encuentran:

  • Actualización y verificación de datos del usuario.
  • Información y notificación sobre deudas pendientes.
  • Recepción de reclamos relacionados con el servicio eléctrico.
  • Revisión de conexiones.
  • Pago directo de la factura eléctrica.
Foto: Corpoelec Informa (Facebook)

¿CUÁLES SON LOS MUNICIPIOS Y LUGARES EXACTOS DONDE SE ATENDERÁ A LOS USUARIOS?

Corpoelec detalló que la jornada abarcará múltiples municipios, con puntos específicos habilitados para la atención al público. A continuación, el detalle por estado:

Estado Carabobo

  • Municipio Libertador | Casco central de Tocuyito, sector Motos Toro.
  • Municipio Montalbán | Avenida Piar con calle Rivas, sector José Andrea Castillo.
  • Municipio Carlos Arvelo | CIAU Central Tacarigua y CIAU Güigüe.
  • Municipio Guacara | CIAU Alianza Mall y CIAU Guacara, avenida Bolívar.
  • Municipio Diego Ibarra | Avenida San Diego de Tovar, barrio 19 de Abril.
  • Municipio Puerto Cabello | CIAU Consolidado, CIAU Guaicamacuto y Centro Comercial Paseo Mariño.
  • Municipio San Diego | CIAU Fin de Siglo, Centro Comercial San Diego.
  • Municipio San Joaquín | Avenida Bolívar, cruce con calle Santander.
  • Municipio Valencia | CIAU Valencia I, Prebo II, Piazza, Torre 4 y Valencia III.
  • Municipio Miranda | Centro Cívico Miranda, sector El Playón.
  • Municipio Bejuma | CIAU Bejuma, edificio Palermo.
  • Municipio Naguanagua | CIAU Vía Veneto y CIAU Naguanagua.
  • Municipio Juan José Mora | CIAU Morón, edificio Corpoelec.
  • Municipio Los Guayos | CIAU Los Guayos, Centro Comercial Profesional Los Guayos.

Estado Miranda

  • Municipio Guaicaipuro | Centro de Servicio Paracotos y Centro Comercial Luz Eléctrica.
  • Municipio Los Salias | Centro Comercial Galerías Las Américas y residencias Sierra Brava.
  • Municipio Zamora | Sector El Ingenio.
  • Municipio Acevedo | Sector Las Colinas.
  • Municipio Brión | Residencias Mansión Cariba.
  • Municipio Cristóbal Rojas | Residencias Santa Rosa.
  • Municipio Tomás Lander | Residencias Ocumare Country.
  • Municipio Rafael Urdaneta | Urbanización Ciudad Zamora.

