La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció la realización de una jornada especial de atención dirigida a usuarios de varios municipios de dos estados de Venezuela. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios comerciales en un solo día, con puntos habilitados en distintas localidades y horarios diferenciados según la región.

Durante esta actividad, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites vinculados al servicio eléctrico sin necesidad de acudir a oficinas centrales. Descubre qué estados serán atendidos, cuándo se desarrollará la jornada y cuáles son los puntos exactos habilitados para los usuarios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA JORNADA ESPECIAL DE CORPOELEC?

La jornada de atención está programada únicamente para este sábado 13 de diciembre y se ejecutará en 22 municipios distribuidos entre los estados Carabobo y Miranda. Corpoelec precisó que el operativo contará con personal especializado para atender trámites comerciales y técnicos de manera presencial, según informa la plataforma Meridiano.

En el caso del estado Carabobo, los puntos de atención funcionarán desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, mientras que en Miranda los usuarios podrán acudir desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Foto: Corpoelec Informa (Facebook)

¿QUÉ TRÁMITES PODRÁN REALIZARSE EN ESTA JORNADA ESPECIAL?

El servicio se prestará bajo la modalidad de puntos de venta, lo que permitirá a los ciudadanos efectuar pagos de facturas, además de otros procedimientos administrativos.

Entre los trámites disponibles se encuentran:

Actualización y verificación de datos del usuario.

Información y notificación sobre deudas pendientes.

Recepción de reclamos relacionados con el servicio eléctrico.

Revisión de conexiones.

Pago directo de la factura eléctrica.

Foto: Corpoelec Informa (Facebook)

¿CUÁLES SON LOS MUNICIPIOS Y LUGARES EXACTOS DONDE SE ATENDERÁ A LOS USUARIOS?

Corpoelec detalló que la jornada abarcará múltiples municipios, con puntos específicos habilitados para la atención al público. A continuación, el detalle por estado:

Estado Carabobo

Municipio Libertador | Casco central de Tocuyito, sector Motos Toro.

Casco central de Tocuyito, sector Motos Toro. Municipio Montalbán | Avenida Piar con calle Rivas, sector José Andrea Castillo.

Avenida Piar con calle Rivas, sector José Andrea Castillo. Municipio Carlos Arvelo | CIAU Central Tacarigua y CIAU Güigüe.

CIAU Central Tacarigua y CIAU Güigüe. Municipio Guacara | CIAU Alianza Mall y CIAU Guacara, avenida Bolívar.

CIAU Alianza Mall y CIAU Guacara, avenida Bolívar. Municipio Diego Ibarra | Avenida San Diego de Tovar, barrio 19 de Abril.

Avenida San Diego de Tovar, barrio 19 de Abril. Municipio Puerto Cabello | CIAU Consolidado, CIAU Guaicamacuto y Centro Comercial Paseo Mariño.

CIAU Consolidado, CIAU Guaicamacuto y Centro Comercial Paseo Mariño. Municipio San Diego | CIAU Fin de Siglo, Centro Comercial San Diego.

CIAU Fin de Siglo, Centro Comercial San Diego. Municipio San Joaquín | Avenida Bolívar, cruce con calle Santander.

Avenida Bolívar, cruce con calle Santander. Municipio Valencia | CIAU Valencia I, Prebo II, Piazza, Torre 4 y Valencia III.

CIAU Valencia I, Prebo II, Piazza, Torre 4 y Valencia III. Municipio Miranda | Centro Cívico Miranda, sector El Playón.

Centro Cívico Miranda, sector El Playón. Municipio Bejuma | CIAU Bejuma, edificio Palermo.

CIAU Bejuma, edificio Palermo. Municipio Naguanagua | CIAU Vía Veneto y CIAU Naguanagua.

CIAU Vía Veneto y CIAU Naguanagua. Municipio Juan José Mora | CIAU Morón, edificio Corpoelec.

CIAU Morón, edificio Corpoelec. Municipio Los Guayos | CIAU Los Guayos, Centro Comercial Profesional Los Guayos.

Estado Miranda

Municipio Guaicaipuro | Centro de Servicio Paracotos y Centro Comercial Luz Eléctrica.

Centro de Servicio Paracotos y Centro Comercial Luz Eléctrica. Municipio Los Salias | Centro Comercial Galerías Las Américas y residencias Sierra Brava.

Centro Comercial Galerías Las Américas y residencias Sierra Brava. Municipio Zamora | Sector El Ingenio.

Sector El Ingenio. Municipio Acevedo | Sector Las Colinas.

Sector Las Colinas. Municipio Brión | Residencias Mansión Cariba.

Residencias Mansión Cariba. Municipio Cristóbal Rojas | Residencias Santa Rosa.

Residencias Santa Rosa. Municipio Tomás Lander | Residencias Ocumare Country.

Residencias Ocumare Country. Municipio Rafael Urdaneta | Urbanización Ciudad Zamora.

