Tasa oficial del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 15 de diciembre. ¿Cuánto está el dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? La tasa o precio asignado al dólar es relevante para la economía nacional y exterior porque brinda un equivalente al billete extranjero para realizar transacciones y hacer efectivos pagos distintos en la región, como consumos en negocios, pagos a entes públicos, servicios y más.

De acuerdo con lo señalado por la entidad financiera oficial, el tipo de cambio que ofrece es el resultado del promedio ponderado de las cotizaciones que otras organizaciones financieras brindan. Por ello, la cotización del BCV te servirá de referencia para realizar operaciones en el país.

Dólar BCV en Venezuela según la tasa oficial | Foto: Composición EC

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy en Venezuela?