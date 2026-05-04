En Venezuela se mantiene vigente un esquema estatal que regula la comercialización de gasolina a precios subsidiados, dirigido exclusivamente a los conductores registrados en la plataforma oficial y con sus datos debidamente actualizados. Este sistema forma parte de las políticas implementadas para administrar el acceso al combustible en medio de limitaciones de oferta y alta demanda. El mecanismo de distribución se apoya en un calendario semanal rotativo que organiza el abastecimiento según el último número de la placa de cada vehículo. De esta manera, los usuarios cuentan con días específicos asignados para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite estructurar el flujo de vehículos y evitar aglomeraciones. La aplicación de este cronograma no solo facilita una atención más ordenada, sino que también contribuye a disminuir los tiempos de espera y las tradicionales filas en los puntos de suministro. Al escalonar la demanda a lo largo de la semana, las autoridades buscan garantizar una distribución más equitativa del combustible entre los beneficiarios del subsidio.

¡Cronograma CONFIRMADO! Estas placas accederán a la gasolina subsidiada en Venezuela del 4 al 10 de mayo

Lunes 4 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Martes 5 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 6 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 7 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 8 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 9 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 10 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.