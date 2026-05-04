Por Redacción EC

En Venezuela se mantiene vigente un esquema estatal que regula la comercialización de gasolina a precios subsidiados, dirigido exclusivamente a los conductores registrados en la plataforma oficial y con sus datos debidamente actualizados. Este sistema forma parte de las políticas implementadas para administrar el acceso al combustible en medio de limitaciones de oferta y alta demanda. El mecanismo de distribución se apoya en un calendario semanal rotativo que organiza el abastecimiento según el último número de la placa de cada vehículo. De esta manera, los usuarios cuentan con días específicos asignados para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite estructurar el flujo de vehículos y evitar aglomeraciones. La aplicación de este cronograma no solo facilita una atención más ordenada, sino que también contribuye a disminuir los tiempos de espera y las tradicionales filas en los puntos de suministro. Al escalonar la demanda a lo largo de la semana, las autoridades buscan garantizar una distribución más equitativa del combustible entre los beneficiarios del subsidio.