Por Redacción EC

En Venezuela continúa vigente un sistema de distribución de gasolina subsidiada administrado por el Estado, dirigido exclusivamente a conductores que se encuentran debidamente registrados y con sus datos actualizados. Este requisito es indispensable para poder acceder al beneficio del combustible a bajo costo. El abastecimiento se organiza mediante un cronograma semanal que se asigna según el último número de la placa del vehículo. A partir de esta programación, cada usuario cuenta con un día específico para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite ordenar la atención y distribuir la demanda a lo largo de la semana. Este esquema busca reducir las concentraciones de vehículos en los puntos de suministro y agilizar el proceso de despacho. De forma paralela, contribuye a un mayor control en la distribución del combustible, asegurando que el subsidio sea utilizado únicamente por quienes cumplen con las condiciones establecidas dentro del sistema.