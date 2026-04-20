En Venezuela continúa vigente un sistema de distribución de gasolina subsidiada administrado por el Estado, dirigido exclusivamente a conductores que se encuentran debidamente registrados y con sus datos actualizados. Este requisito es indispensable para poder acceder al beneficio del combustible a bajo costo. El abastecimiento se organiza mediante un cronograma semanal que se asigna según el último número de la placa del vehículo. A partir de esta programación, cada usuario cuenta con un día específico para acudir a las estaciones de servicio, lo que permite ordenar la atención y distribuir la demanda a lo largo de la semana. Este esquema busca reducir las concentraciones de vehículos en los puntos de suministro y agilizar el proceso de despacho. De forma paralela, contribuye a un mayor control en la distribución del combustible, asegurando que el subsidio sea utilizado únicamente por quienes cumplen con las condiciones establecidas dentro del sistema.

Cronograma de gasolina del 20 al 26 de abril: lo que debes saber para no quedarte sin combustible en Venezuela

Martes 21 de abril: terminales 9 y 0

Miércoles 22 de abril: terminales 1 y 2

Jueves 23 de abril: terminales 3 y 4

Viernes 24 de abril: terminales 5 y 6

Sábado 25 de abril: terminales 7 y 8

Domingo 26 de abril: terminales 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.