Los trabajadores administrativos y operativos del sector educativo en Venezuela comenzarán próximamente a recibir sus remuneraciones. Durante este mes de octubre se efectuará el abono correspondiente. A continuación, te presentamos el detalle del cronograma correspondiente al mes en curso, para quienes desean saber cuándo les toca cobrar exactamente los subsidios.

Cronograma de pagos del MPPE para octubre 2025: fechas clave para docentes y trabajadores del sector educativo

El Ministerio de Educación anunció que el Bono contra la Guerra Económica será pagado este mes a trabajadores activos y jubilados del sector educativo. Este monto adicional se depositará junto con la quincena y el Cestaticket, y llegará a todo el personal adscrito al MPPE en el ámbito nacional.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Bono de Corresponsabilidad y Formación (comenzó a pagarse desde el 6 de octubre)

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de octubre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 15 de octubre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Cómo consultar y descargar tu recibo de pago en el portal del MPPE

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE. Haz clic en la opción “Usuario certificado”. Inicia sesión con: Una vez dentro, dirígete a la sección “Recibo de pago”. Completa el formulario con los datos requeridos. Presiona “Generar recibo de pago”. El sistema te mostrará tu boleta. Para guardarla, selecciona la opción “Descargar en formato PDF”.

Estos son los bonos que están por activarse en los próximos días de octubre vía Sistema Patria: cuál te toca cobrar y cuáles son los montos

En los días venideros, el gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro, comenzará a distribuir estos subsidios a través de la plataforma del Sistema Patria.

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

Esta es la razón por la que hasta hoy NO puedes cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025

Desde este lunes 13 de octubre de 2025, el Gobierno venezolano comenzó a distribuir el bono “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al mes en curso, por medio de la Plataforma Patria.

Según un anuncio publicado en el Canal Patria Digital, el monto asignado asciende a Bs. 21.480, lo que equivale a aproximadamente 110,01 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono está destinado específicamente a quienes laboran en empresas estatales estratégicas que integran la nómina especial del Estado, según detallaron los canales oficiales.

Además, se aclaró que el monto puede variar dependiendo del ente público en el que cada trabajador presta servicios y cumple funciones.